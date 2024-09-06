Arka Sokaklar yeni sezon 13 Eylül Cuma günü saat 20.00’da başlacak
Arka Sokaklar 19. yeni sezonu ile Kanal D ekranlarında seyircileri ile buluşmaya hazırlanıyor. 13 Eylül Cuma günü başlayacak olan Arka Sokaklar yeni sezonu ise dizinin hayranları tarafından büyük bir merak ve heyecan ile bekleniyor.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinde biri olan Arka Sokaklar Eylül ayında yeni sezonu ile ekranlara dönecek.
Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar 19. sezonu, aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Arka Sokaklar 19. sezon 13 Eylül Cuma günü akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayına tekrar başlayacak.
Yeni sezonun fragmanında dizinin aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici atmosferi dikkat çekerken, yeni sezon sosyal medya da büyük bir ilgi gördü.
İzleyiciler, dizinin 19. sezonunda yeni karakterlerin de diziye dahil olup olmayacağını ve hikayenin nasıl ilerleyeceğini sabırsızlıkla bekliyor.
ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Arka Sokaklar dizisinin 19. sezonunda, önceki sezonlardan tanıdığımız isimler geri dönüyor.
Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar ve Burak Satıbol gibi isimler, karakterlerinin yeni maceralarında izleyicilerin karşısına çıkacak.
Başarılı kadro, dizinin çekimlerine renk katarken, karakterlerin yeni hikayeleri de merakla bekleniyor.
ARKA SOKAKLAR KAÇ BÖLÜM OLDU?
Türkiye'nin en uzun dizisi olan Arka Sokaklar’ın geçtiğimiz sezonu 28 Haziran 2024’te yayınlanan 680. bölüm ile sezon finali yaptı.
Final bölümünde, Hüsnü’nün kızının intikamını almak için Tefo’nun peşine düştüğü dramatik anlar, izleyicilerin hafızasında yer etti.
Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda olayların nasıl gelişeceği, merakla beklenen konular arasında yer alıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi