Arka Sokaklar yeni sezon 13 Eylül Cuma günü saat 20.00’da başlacak

Düzenleyen: Betül Tokkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Eylül 2024 20:59 - Güncelleme: 6 Eylül 2024 21:16 - Güncelleme:

Arka Sokaklar 19. yeni sezonu ile Kanal D ekranlarında seyircileri ile buluşmaya hazırlanıyor. 13 Eylül Cuma günü başlayacak olan Arka Sokaklar yeni sezonu ise dizinin hayranları tarafından büyük bir merak ve heyecan ile bekleniyor.