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Kızılcık Şerbeti yeni sezon 13 Eylül Cuma saat 20.00’da başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti yeni sezon 13 Eylül Cuma saat 20.00’da başlayacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu, 13 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de başlayacak. Geçtiğimiz sezon yaşanan olaylar ve Pembe'nin öğrendiği sırlar yeni sezonda da merak konusu olacak.

Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin hayranları, yeni sezonun başlaması için sabırsızlanırken, yayın tarihi de netleşti. 

Kızılcık Şerbeti yeni sezon 13 Eylül Cuma saat 20.00’da başlayacak - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti 13 Eylül Cuma akşamı başlayacak yeni sezonuyla izleyicilerini yeniden ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Heyecan dolu yeni bölümler, merakla beklenen olaylar ve sürpriz gelişmelerle dolu bu sezon, diziseverleri tatmin edecek gibi görünüyor.

Dizinin fanları, bu tarihten itibaren her hafta Cuma akşamları saat 20.00’de SHOW TV ekranlarında buluşacak.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon 13 Eylül Cuma saat 20.00’da başlayacak - 2. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Dizinin geçtiğimiz sezonunda yaşanan olaylar, izleyicilerde büyük bir merak uyandırmıştı. Son bölümde Pembe'nin öğrendiği gerçekler, onun hayatını alt üst etmişti.

Nilay’ın bu sırrı Pembe ile paylaşması, aile içindeki dengeleri tamamen değiştirdi. Pembe’nin bu durum karşısında neler yapacağı, yeni sezonda izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon 13 Eylül Cuma saat 20.00’da başlayacak - 3. Resim

Görkem ve Pembe arasında yaşanan gerilim de yeni sezonda devam edecek gibi görünüyor.

Pembe, durumu örtbas etmek için Görkem’le konuşmayı denemiş ancak Görkem’in karşı hamlesi işleri daha da zorlaştırmıştı. Bu sezon Pembe’nin bu karmaşık durumdan nasıl çıkacağı, dizinin önemli konularından biri olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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