Asker üniformalı garson çalıştırdığı öğrenilen işletme İstanbul Beyoğlu'nda bulunuyor

Bir restoranda asker kıyafeti giydirilmiş garsonlara servis yaptırıldığı öğrenildikten sonra restoranın Turizm İşletme Belgesi iptal edildi. Ardından restoranın nerede olduğu araştırılıyor.

Asker üniformalı garsonun olduğu restoran nerede, hangi semtte soruları gündeme geldi.

Asker üniformalı garsonların olduğu restoranın İstanbul Beyoğlu Hüseyin Ağa Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

İstanbul Valiliği olay ile ilgili "“16.04.2024 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan ve “İstanbul’da yabancı bir şahsa ait lüks restaurantta, şov yapmak için asker üniformasını giyip servis yapmışlar” ifadeleriyle yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

İnternette restorana ait görüntülerin yayılmasının ardından işletme sahibi A.K, işletme mesul müdürü A.G ve restoranda servis yapan garson yabancı uyruklu Y.J gözaltına alındı.

Ayrıca işletmede üç yabancı uyruklu garson çalıştırıldığı öğrenildi.

İşletme sahibi ve mesul müdüre “Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçundan adli işlem başlatıldı.

İzinleri olmadan çalıştırılan yabancı uyruklu garsonların da sınır dışı edilmek üzere işlemleri başlatıldı.

İşletmeye ait "Turizm İşletme Belgesi" de iptal edildi.