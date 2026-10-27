2026 Kasım celbi askerlik yerleri, yedek subay, yedek astsubay adayları ile er statüsündeki yükümlülerin gündeminde. MSB tarafından duyurulan sınıflandırma takvimi doğrultusunda birlik bilgileri, sevk tarihleri ve e Devlet sorgulama ekranı araştırılıyor. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

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Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlüler için beklenen gün geldi. Milli Savunma Bakanlığının daha önce yayımladığı takvimde sınıflandırma sonuçlarının 27 Ekim 2026 tarihinde duyurulacağı açıklanmıştı. Yükümlüler bugün askerlik yapacakları birlikleri, statülerini ve sevk bilgilerini e Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil üzerinden kontrol edebilecek.

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığının resmi açıklamasına göre Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 itibarıyla öğrenilebilecek. Sonuçlara e Devlet Kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden erişilebilecek. Böylece yükümlüler sınıflandırma sonucuyla birlikte askerlik yapacakları birlik ve sevk dönemlerine ilişkin bilgileri görüntüleyebilecek.

Askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? e-Devlet 2026 Kasım celbi sorgulama ekranı

ASKERLİK YERLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih 27 Ekim 2026 olarak kesinleşmiş durumda ancak Milli Savunma Bakanlığı resmi duyurularında sonuçların erişime açılacağı belirli bir saat paylaşmadı. Bu nedenle yükümlülerin gün içerisinde e Devlet ve MSB'nin resmi kanallarını kontrol etmesi gerekiyor. Sonuçların erişime açılmasıyla beraber birlik, statü ve sevk bilgileri sorgulama ekranında görüntülenebilecek.

Askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? e-Devlet 2026 Kasım celbi sorgulama ekranı

E-DEVLET 2026 ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Askerlik yeri sorgulama işlemi e Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yükümlüler T.C. kimlik numarası ve e Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı hizmetleri arasındaki askerlik sınıflandırma sonucu sorgulama ekranına ulaşabiliyor. Er statüsündeki yükümlüler için "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" hizmeti üzerinden celp dönemi, birlik ve sevk bilgileri görüntülenebiliyor.

Askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? e-Devlet 2026 Kasım celbi sorgulama ekranı

KASIM CELBİ SEVK TARİHLERİ 2026

Yedek subay/astsubay adayları ile erler, 1'inci grup: 5 Kasım 2026

Erler, 2'nci grup: 3 Aralık 2026

Erler, 3'üncü grup: 7 Ocak 2027

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

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