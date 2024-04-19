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Aslı Enver'i feth eden tat Belçika çikolatasının özelliği

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aslı Enver&#039;i feth eden tat Belçika çikolatasının özelliği

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Belçika çikolatasının farkı nedir, sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Aslı Enver, tatil için Brüksel'e gitti. Instagram'da tatil fotoğrafları ile "Hayat kısa, daha çok Belçika çikolatası yiyin" notunu paylaştı. Peki, Belçika çikolatası özelliği nedir? Belçika çikolatası helal mi? Dünyanın en iyi çikolatası hangisi? Detaylar haberimizde...

"Hayat kısa, daha çok Belçika çikolatası yiyin" paylaşımıyla, kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan Aslı Enver gündem oldu. Paylaşıma binlerce yorum geldi. Gönderinin ardından takipçiler, Belçika çikolatası içinde ne var, Belçika çikolatasının farkı nedir, sorularını arama motorlarında sorguladı. 

BELÇİKA ÇİKOLATASI ÖZELLİĞİ NEDİR?

Belçika çikolatasını özel kılan Belçika yasaları. Çünkü yaslaar kullanılan kakao yağı yüzdesinin %35'in altına düşmesini engelliyor. Kakao yağının yanında sadece tereyağı gibi yüksek kalitede yağların kullanımına müsaade ediliyor. Bu nedenle, özellikle bitter gibi keskin lezzeti olan çikolatalarda dünyada ün salarak rakipsiz bir lezzet imkanı sunuyor.

Aslı Enver'i feth eden tat Belçika çikolatasının özelliği - 1. Resim

DÜNYANIN EN İYİ ÇİKOLATASI HANGİSİ?

Belçika'da 16'ya yakın çikolata fabrikası bulunuyor. Ülkedeki çikolata markaları ise dünyaca ünlü markalar. Yani hepimizin tükettiği bazı markalar, Belçika'nın özel çikolatasını sunuyor.

Aslı Enver'i de feth eden ve çikolata dendiğinde herkesin aklına ilk önce gelen Belçika çikolatası yıllardır benzersiz kalitesiyle dünyada nam salmıştır.

BELÇİKA ÇİKOLATASI İÇİNDE NE VAR?

Belçika çikolatasının diğer çikolatalardan farkı içerdiği kakao miktarı ve el işlemesi olmasıdır. İçinde kakao, kakao yağı, süt ve şeker bulunuyor. 

Aslı Enver'i feth eden tat Belçika çikolatasının özelliği - 2. Resim

Beyaz renkteki modellerinde süt tozu, kakao yağı, şeker ile vanilyanın aroması, yaban mersini, limon, portakal gibi meyvelerle iç dolgulara sahip seçenekler olabilir. 

Bu seçeneklerin yanı sıra sağlıklı beslenme yaşam tarzına ayak uydurmak isteyenler için şekersiz Belçika çikolatası da bulunmaktadır.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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