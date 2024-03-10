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Aslı Enver kural bozdu! Kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aslı Enver kural bozdu! Kızı Elay&#039;ın yüzünü ilk kez gösterdi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2022 yılında iş adamı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan ve kısa süre sonra anne olan oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi.

Sevilen oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında iş adamı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Sürpriz bir kararla evlenen ünlü isim, kısa sürede anne olma mutluluğu yaşadı.

Rol alacağı diziyi hamileliği nedeniyle bırakmak zorunda kalan Enver, 4 Temmuz 2023'te kızları Elay'ı kucağına aldı. Sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla birlikte pozlarını paylaşan Enver, kızı Elay'ın yüzünü göstermemeye özen gösteriyordu. Bugün yaptığı paylaşımda ise kızının yüzünü ilk kez gösterdi.

Aslı Enver kural bozdu! Kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi - 1. Resim

İŞTE ELAY BEBEK

Minik Elay, sevimli halleriyle sosyal medyayı sallarken Aslı Enver'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Elay'ın pozlarını görenler kendilerini tutamadı ve "41 kere maşallah", "Güzellik anneden", "Çok güzel maşallah" yorumlarında bulundu.

Aralarında Serenay Sarıkaya ve Burcu Biricik'in de bulunduğu birçok ünlü isim de paylaşıma yorum yaptı.

Aslı Enver kural bozdu! Kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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