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Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü

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Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü
Başlık ResmiAston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğu devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, lig aşamasının ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Roma ile oynadığı ilk mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında puan almayı hedefliyor. Şimdi ise futbolseverler ''Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman?'' sorusunun cevabını araştırıyor.

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Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın ilk haftasında İtalya'nın Roma takımını sahasında ağırladı. Mücadelede geriye düşmesine rağmen skoru eşitlemeyi başaran Fenerbahçe, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Şimdi gözler, takımın ikinci hafta karşılaşmasında alacağı sonuca çevrildi. Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi fikstürü
Başlık ResmiAston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi fikstürü

ASTON VİLLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında Aston Villa karşısında mücadele edecek.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi fikstürü
Başlık ResmiAston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi fikstürü

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

1. MAÇ
10 EYLÜL PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - ROMA (1-1)

2. MAÇ
14 EKİM ÇARŞAMBA
22:00 ASTON VILLA - FENERBAHÇE

3. MAÇ
20 EKİM SALI
19.45 FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG

4. MAÇ
4 KASIM ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - LIVERPOOL

5. MAÇ
25 KASIM ÇARŞAMBA
23.00 SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE

6. MAÇ
9 ARALIK ÇARŞAMBA
23.00 LASK - FENERBAHÇE

7. MAÇ
20 OCAK ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - VILLARREAL

8. MAÇ
27 OCAK ÇARŞAMBA
23.00 ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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