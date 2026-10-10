Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğu devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, lig aşamasının ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Roma ile oynadığı ilk mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında puan almayı hedefliyor. Şimdi ise futbolseverler ''Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman?'' sorusunun cevabını araştırıyor.
Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın ilk haftasında İtalya'nın Roma takımını sahasında ağırladı. Mücadelede geriye düşmesine rağmen skoru eşitlemeyi başaran Fenerbahçe, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Şimdi gözler, takımın ikinci hafta karşılaşmasında alacağı sonuca çevrildi. Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman?
ASTON VİLLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında Aston Villa karşısında mücadele edecek.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
1. MAÇ
10 EYLÜL PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - ROMA (1-1)
2. MAÇ
14 EKİM ÇARŞAMBA
22:00 ASTON VILLA - FENERBAHÇE
3. MAÇ
20 EKİM SALI
19.45 FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG
4. MAÇ
4 KASIM ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - LIVERPOOL
5. MAÇ
25 KASIM ÇARŞAMBA
23.00 SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE
6. MAÇ
9 ARALIK ÇARŞAMBA
23.00 LASK - FENERBAHÇE
7. MAÇ
20 OCAK ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - VILLARREAL
8. MAÇ
27 OCAK ÇARŞAMBA
23.00 ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE