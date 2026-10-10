Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam ediyor. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11'ler de gündemde.

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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta merakla takip ediliyor. Süper Lig’de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak puan tablosunda avantaj elde etmeyi hedefliyor. Beşiktaş ve Gaziantep FK karşılaşmalarında puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertliler, ikas Eyüpspor’u 8-0 mağlup ederek moral buldu. Çaykur Rizespor, ligde oynadığı ilk altı maçta üç galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla 9. sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe karşısında ev sahibi avantajını kullanarak üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor. İşte, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maç kadrosu ve canlı yayın bilgileri...

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maç kadrosu

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maç kadrosu

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı 10 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Ozan Ergün görev yapacak. Ergün’ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar üstlenecek.



Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maç kadrosu

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Sagnan, Mithat, Taylan, Can, Olowoyin, Doicaru, Emrecan, Sowe

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem, Greenwood, Muriç





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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