Chelsea Bournemouth maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler
Chelsea Bournemouth maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken muhtemel ilk 11'ler de araştırılıyor. Ligde geride kalan haftalarda istediği sonuçları alamayan Chelsea, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede yeniden çıkış yakalamayı amaçlıyor. Bournemouth ise zorlu deplasmandan puanlarla ayrılarak lig tablosunda yükselmeyi hedefliyor. İşte, Chelsea Bournemouth canlı yayın bilgileri...
Chelsea Bournemouth maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde. Ligde oynadığı ilk 5 maçta 7 puan toplayarak 10. sırada bulunan Chelsea, Bournemouth karşısında galibiyet alarak puanını yükseltmek istiyor. İlk 5 haftayı 3 puanla 17. sırada tamamlayan Bournemouth ise deplasmanda alacağı galibiyetle alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
CHELSEA-BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Chelsea ile Bournemouth arasındaki Premier Lig karşılaşması, Türkiye’de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
CHELSEA-BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere Premier Lig’in 6. haftasında Chelsea ile Bournemouth arasındaki mücadele, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Chelsea’nin sahasında gerçekleştirilecek karşılaşma, Türkiye saatiyle 17.00’de başlayacak.
CHELSEA-BOURNEMOUTH MUHTEMEL 11
Chelsea: E. Martínez, W. Fofana, M. Lacroix, L. Colwill, P. Neto, R. Lavia, M. Caicedo, M. Palestra, C. Palmer, M. Rogers, J. Pedro
Bournemouth: Đ. Petrović, A. Smith, J. Hill, A. Silva, A. Truffert, T. Adams, L. Cook, Rayan, R. Christie, M. Tavernier, Evanilson