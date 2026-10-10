Barcelona Getafe maçı hangi kanalda, saat kaçta? La Liga canlı yayın bilgileri
İspanya La Liga’da heyecan, Barcelona ile Getafe arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Ligin 8. haftasında sahasında Getafe’yi ağırlayacak olan Barcelona, taraftarı önünde galibiyet hedefinde. Barcelona Getafe maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken karşılaşmanın muhtemel ilk 11 ve canlı yayın bilgileri de netlik kazanmaya başladı.
La Liga’nın 8. haftasındaki Barcelona-Getafe maçı için geri sayım başladı. Bu akşam ekranlara gelecek dev mücadele için futbolseverlerin heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Peki, Barcelona Getafe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
BARCELONA-GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona ile Getafe arasındaki La Liga mücadelesi, Türkiye’de S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler şifreli olarak izleyebilecek.
BARCELONA-GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
La Liga’nın 8. haftasında oynanacak Barcelona-Getafe karşılaşması, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Barcelona’nın ev sahipliğinde oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 19.30’da başlayacak.
BARCELONA-GETAFE MUHTEMEL 11
Barcelona: J. García, E. García, P. Cubarsí, G. Martín, X. Espart, Pedri, F. López, Rodri, L. Yamal, G. Jesus, K. Adeyemi
Getafe: D. Soria, Djené, N. Gudelj, Z. Romero, A. García, M. Martín, O. Mangala, R. Terrats, J. Mojica, I. A. Monzón, M. Satriano