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Galatasaray'ın eski yıldızına servet: Kulüpsüz kaldı, çılgın teklif aldı

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Galatasaray'ın eski yıldızına servet: Kulüpsüz kaldı, çılgın teklif aldı
Başlık ResmiGalatasaray'ın eski yıldızına servet: Kulüpsüz kaldı, çılgın teklif aldı

Galatasaray’ın beklentileri karşılayamayınca yollarını ayırdığı ve 1 Temmuz'dan itibaren kulüpsüz olan Wilfried Zaha hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. 33 yaşındaki Fildişili yıldızın, 10 milyon dolarlık teklif aldığı konuşuluyor.

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Galatasaray’ın Temmuz 2023'te İngiliz kulübü Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, önce Lyon'a, daha sonra Charlotte'ye kiralanmıştı. Fildişi Sahilli yıldız, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte boşta kaldı. Yaz transfer döneminde bir takımla anlaşamayan 33 yaşındaki oyuncu için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Wilfried Zaha'nın, Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erdi.
Başlık ResmiWilfried Zaha'nın, Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erdi.

LİBYA'DAN 10 MİLYON DOLAR

Fransız basınında yer alan habere göre; Libya ekiplerinden Al-Suwahili, Zaha'yı transfer etmek için harekete geçti. Haberde, Al-Suwahili'nin deneyimli futbolcuya yıllık 10 milyon dolar teklif sunduğu aktarıldı. Wilfried Zaha'nın, teklife henüz cevap verip vermediği bilinmiyor.

Fildişi Sahilli yıldız, Charllotte formasıyla son resmi maçına 24 Mayıs'ta çıktı.
Başlık ResmiFildişi Sahilli yıldız, Charllotte formasıyla son resmi maçına 24 Mayıs'ta çıktı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Bir dönem 55 milyon euro olan piyasa değeri şimdilerde 2,5 milyon euro olarak gösterilen kanat oyuncusu, Galatasaray kariyerinde 43 karşılaşmada görev yaptı. Zaha, bu maçlarda 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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