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Spor

Galatasaray'da "ilk 11" sürprizi: Sadece 1 dakika oynadı, şans ayağına geldi

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Galatasaray'da
Başlık ResmiGalatasaray'da "ilk 11" sürprizi: Sadece 1 dakika oynadı, şans ayağına geldi

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Kaan Ayhan için büyük bir fırsat doğdu. Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon sadece 1 dakika sahaya sürdüğü milli futbolcuya Kasımpaşa maçında sağ bekte görev vermeyi planlıyor.

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Sarı-kımrızılılarda Kaan Ayhan, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı toplantıda daha fazla süre almak istediğini belirtmişti. Deneyimli futbolcunun beklediği fırsat geldi.

SALLAI YERİNE KAAN AYHAN

Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 kaybettiği maçta sakatlık geçiren ve Macaristan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kadrosundan çıkarılan Roland Sallai, henüz oynayacak duruma gelmedi.

Roland Sallai, son idmanda takımdan ayrı çalıştı.
Başlık ResmiRoland Sallai, son idmanda takımdan ayrı çalıştı.

Kaan Ayhan'ın, Süper Lig'in 7'nci haftasında 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında Sallai'nin yerine ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Kaan Ayhan (Fotoğraf: Galatasaray Resmi)
Başlık ResmiKaan Ayhan (Fotoğraf: Galatasaray Resmi)

BU SEZON BİR DAKİKASI VAR

Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmediği Kaan Ayhan, bu sezon sadece Süper Lig'in ilk haftasındaki 2-2'lik Çorum FK karşılaşmasında 1 dakika forma giydi.

Milli arada Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında sağ bekte görev alan deneyimli futbolcu, 90 dakika sahada kaldı. Kaan Ayhan, 88'inci dakikada penaltıdan gol atarak maçın skorunu (3-3) belirledi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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