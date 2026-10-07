Galatasaray'da "ilk 11" sürprizi: Sadece 1 dakika oynadı, şans ayağına geldi
Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Kaan Ayhan için büyük bir fırsat doğdu. Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon sadece 1 dakika sahaya sürdüğü milli futbolcuya Kasımpaşa maçında sağ bekte görev vermeyi planlıyor.
Sarı-kımrızılılarda Kaan Ayhan, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı toplantıda daha fazla süre almak istediğini belirtmişti. Deneyimli futbolcunun beklediği fırsat geldi.
SALLAI YERİNE KAAN AYHAN
Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 kaybettiği maçta sakatlık geçiren ve Macaristan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kadrosundan çıkarılan Roland Sallai, henüz oynayacak duruma gelmedi.
Kaan Ayhan'ın, Süper Lig'in 7'nci haftasında 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında Sallai'nin yerine ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
BU SEZON BİR DAKİKASI VAR
Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmediği Kaan Ayhan, bu sezon sadece Süper Lig'in ilk haftasındaki 2-2'lik Çorum FK karşılaşmasında 1 dakika forma giydi.
Milli arada Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında sağ bekte görev alan deneyimli futbolcu, 90 dakika sahada kaldı. Kaan Ayhan, 88'inci dakikada penaltıdan gol atarak maçın skorunu (3-3) belirledi.