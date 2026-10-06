ÖZEL | Mauro Icardi'den Galatasaray'a dönüş sinyali: "Mali taleplerini indirecek"

Dünya basınında gündem olan Mauro Icardi-Galatasaray iddiaları sarı-kırmızılı taraftarlara büyük bir heyecan yaşatırken, konuya ilişkin Türkiye Gazetesi'ne konuşan Arjantinli gazeteciler dikkat çekici değerlendirmeler yaptı. Meslektaşlarımız, yıldız golcünün özel hayatındaki dalgalanmalara rağmen güçlü zihniyetiyle fark oluşturacağını ve sarı-kırmızılı takımda tekrar liderlik pozisyonuna yükselebileceğini belirtti.

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Geçtiğimiz sezonun ardından dört yıllık Galatasaray kariyerini noktalayan ancak henüz hiçbir takımla anlaşmayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin yuvaya döneceği iddiası futbol gündemine bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı formayla altı kupa kaldıran Icardi'nin kulüpten işaret beklediği konuşulurken, forvet hattında arayışta olan yönetimin de bu transfere sıcak bakma ihtimali büyük yankı uyandırdı. Arjantinli gazeteciler, olası transferle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

“DÖNERSE BÜYÜK KATKI SAĞLAR”

Carnaval Stream muhabiri Chicho Damboriana, Arjantinli oyuncunun yaşadığı sorunlara rağmen takıma katkı sağlayacak güçte olduğunu vurgulayarak, “Mauro Icardi'nin güçlü bir zihniyete sahip bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Çünkü saha dışındaki sorunları, futbol oynama ve gol atma yeteneğini hiçbir zaman etkilemedi. Galatasaray'a dönüşü nihayetinde kesinleşirse, bu önemli olacaktır. Icardi, kadro içindeki rekabet ne olursa olsun, süre bulduğu her an ceza sahası çevresinde büyük katkı sağlayabilen türden bir oyuncu.” dedi.

Mauro Icardi

“TÜRKİYE EN RAHAT OLDUĞU YER”

Icardi’nin Türkiye’de mental olarak rahat bir ortama sahip olduğunu belirten Damboriana, “Harika bir bitirici ve diğer hücum oyuncularını çok iyi tamamlayabiliyor. Top ona ulaştığı sürece, ceza sahası içinde bambaşka bir oyuncuya dönüşüyor. Icardi, Türkiye'de yaşamaktan son derece memnun görünüyordu. Çocuklarının uzakta olması kişisel düzeyde bir etki oluşturmuş olabilir ancak yalnızca futbol açısından bakıldığında, kendini en rahat hissettiği yer Türkiye'ydi; burada büyük bir destek görüyordu ve ne takım arkadaşlarıyla ne de taraftarlarla herhangi bir sorun yaşıyordu.” ifadelerini kullandı.

“MALİ TALEPLERİNİ DÜŞÜRECEK”

Radio La Red muhabiri German Tabares ise Arjantinli yıldızın yaşadığı hukuki süreçlerden dolayı hızlı karar vermesi gerektiğini söyleyerek, “Arjantin'deki haberlere göre; bir hâkimin, eski eşi Wanda Nara ile çocukları hakkındaki hukuki mücadelesine devam edebilmesi için Icardi'ye profesyonel (işle ilgili) sorunlarını 30 gün içinde çözmesi yönünde ihtar vermesinin ardından, Icardi mali taleplerini düşürmeyi kabul etti. Icardi, kişisel sorunlarını halledip kariyerine sorunsuz bir şekilde odaklanabileceğini daha önce kanıtladı. 33 yaşında olmasına rağmen, Galatasaray için bir kez daha önemli bir oyuncu olma potansiyeline fazlasıyla sahip olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Mauro Icardi

“KALİTESİ VE HIRSI TARTIŞILMAZ”

33 yaşındaki golcünün Victor Osimhen ile yeniden uyum içinde olabileceğine dikkat çeken Tabares, şöyle devam etti: “Bence en önemli husus, Galatasaray'ın ligde halihazırda altı haftayı geride bıraktığı göz önüne alındığında, Icardi'nin tam olarak hazır hale gelmesi için zamana ihtiyaç duyması olacaktır. Icardi, artık genç bir oyuncu değil ancak kalitesi, hırsı ve isteği tartışılmaz. Ayrıca teknik direktörün, Icardi'nin özelliklerinden en iyi şekilde yararlanabilmek adına takımın oyun planını buna göre uyarlaması gerekecektir. Osimhen'le tekrar birlikte oynayabileceklerinden eminim.”

“LİDERLİK ROLÜ ÜSTLENEBİLİR”

Arjantinli yıldızın Galatasaray’da eskisi gibi önemli bir seviyeye yükseleceğine inandığını belirten gazeteci, “Icardi, Türkiye Ligi’ne ve özellikle Galatasaray'a karşı neler hissettiğini bugüne dek defalarca gösterdi. İddia edilen sevgi eksikliğinin, Galatasaray'a dönüşünde bir sorun teşkil edeceğini sanmıyorum. Forma giydiği her takımda aidiyet duygusu her zaman tam olmuştur. Kariyerinin bu aşamasında Icardi, hem saha içinde hem de saha dışında bir lider rolü üstlenebilir.” diye konuştu.

Mauro Icardi

“PAZUBANDI TESADÜF DEĞİL”

Tecrübeli yıldızın başarılarla dolu kariyerine dikkat çeken German Tabares, sözlerini şöyle tamamladı: “Onun daha önce Inter'in kaptanlığını yaptığını unutmamak gerekir; zira o kulüpte kaptanlık pazubandını tesadüfen takmazsınız. Inter'de 6 sezon geçiren Icardi, Galatasaray formasıyla da 4 sezonda çıktığı 134 maçta 77 gol atıp 6 kupa kazandı. Dolayısıyla, kişiliğini ve değerini zaten bilen oyuncularla yeniden bir araya geleceği soyunma odasında sözünü geçirebilecek bir konuma sahip olacağını düşünüyorum.”

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