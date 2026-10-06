ÖZEL│Beşiktaş'la anılan Darwin Kaan Soylu'yu eski hocası anlattı: Oyun stili Mesut Özil gibi

Son günlerde adı Beşiktaş ile anılan Werder Bremen’in genç yeteneği Darwin Kaan Soylu'nun eski antrenörü Daniel Bauer, oyuncunun potansiyeli ve geleceği hakkında Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Wolfsburg altyapısında beraber çalıştığı eski öğrencisinin gelişim sürecini yakından bilen Bauer; 19 yaşındaki yıldız adayının oyun stili, A Milli Takım ve siyah-beyazlılara transfer ihtimali üzerine değerlendirmeler yaptı.

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Geleceğe yatırım amacıyla potansiyel vadeden genç yetenekleri kadrosuna katan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için şimdiden harekete geçti. Siyah-beyazlı ekip, Werder Bremen forması giyen U19 Milli Takım oyuncusu Darwin Kaan Soylu'nun peşine düştü. Bir dönem Wolfsburg'u da çalıştıran teknik direktör Daniel Bauer, eski öğrencisinin oyun stilini Mesut Özil'e benzetirken, son dönemde artan Beşiktaş iddiaları için temkinli konuştu.

Werder Bremen, Mayıs 2026'da Wolfsburg U19 Takımı'nda forma giyen Türk futbolcu Darwin Kaan Soylu'yu kadrosuna kattı.

“YETENEĞİ HEMEN GÖZE ÇARPIYORDU”

Darwin Kaan Soylu ile çalıştıkları döneme değinen Daniel Bauer, “Wolfsburg'daki U19 takımıma katıldığında çok yakın bir şekilde çalışmaya başladık. Ancak, onu zaten tanıyordum ve ondan önce birkaç yıl boyunca gelişimini takip etmiştim. Yeteneği hemen göz çarpıyordu. Özellikle sol ayağı o yaşta bile olağanüstüydü; bugün de hâlâ öyle. Doğal bir teknik kaliteye, mükemmel bir top hissiyatına ve hücum pozisyonlarında özel anlar üretme yeteneğine sahipti. Bir diğer önemli adım, Kasım 2025'te A takımın yönetimini devraldığımda gerçekleşti. Sezonun ilk yarısında gösterdiği harika gelişimin ardından A takımın Lizbon'daki kış antrenman kampına götürdük. Çok iyi uyum sağladı ve antrenmanlarda iyi bir performans sergiledi. Sezonun ikinci yarısının ilerleyen dönemlerinde, A takım formasıyla hazırlık maçlarında oynadı.” dedi.

“HER ZAMAN KAZANMAK İSTER”

Darwin’in teknik özelliklerine ve potansiyeline vurgu yapan Bauer, “Teknik açıdan her zaman çok yetenekli bir oyuncu oldu. Fiziksel açıdan da özellikle hız, sprint kapasitesi, güç ve dayanıklılık gibi alanlarda önemli ölçüde gelişim gösterdi. Bir diğer önemli gücü ise mantalitesidir. Son derece güçlü bir kazanma arzusu ve çok yüksek seviyede içsel motivasyonu var. Önemli bir maç, antrenman maçı ya da ayak tenisi olsun, o her zaman kazanmak ister.” ifadelerini kullandı.

“GERÇEK BİR ADANMIŞLIK”

Öğrencisinin beraber çalıştıkları dönem 33 maçta kaydettiği 5 gol ve 13 asistlik performansı değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti:

Bence onun son U19 sezonu, önceki yıllarda ortaya koyduğu emeğin bir sonucuydu. Her oyuncunun güçlü yönlerinin ve gelişim alanlarının dürüst bir analizine dayanan net gelişim planlarıyla çalıştık. Onu epey zorladık; ancak sürekli iletişim sayesinde, o işin neden önemli olduğunu her zaman biliyordu. Takdir edilmesi gereken bir yönü de yatırım yapmaya son derece istekli olmasıydı: fazladan koşular, bireysel çalışmalar ve kendini geliştirmeye yönelik gerçek bir adanmışlık. Yaklaşımımız hiçbir zaman sadece gelişim alanlarını iyileştirmekle sınırlı olmadı. Ayrıca onun güçlü yönlerini daha da geliştirmek istedik. Takım antrenmanlarına ek olarak; hücumun son bölgesindeki aksiyonlara -yani bitiricilik, orta yapma, son paslar ve ceza sahası çevresindeki pozisyonlara- odaklanan, pozisyona özel haftalık çalışma da yapıyorduk.

“TÜRKİYE LİGİ ZORLU VE REKABETÇİ”

Gelecek vadeden ismin Beşiktaş’la anılmasının ardından öncelikle Türk futboluyla ilgili düşüncelerini anlatan 43 yaşındaki çalıştırıcı, “Thomas Reis ve Ton Lokhoff da dahil olmak üzere yıllar boyunca birlikte çalıştığım kişiler aracılığıyla Türk futboluyla kişisel bir bağım var; bu nedenle oradaki gelişmeleri doğal olarak ilgiyle takip ediyorum. Beşiktaş'ın köklü bir geleneğe, tutkulu taraftarlara ve çok yüksek beklentilere sahip dev bir kulüp olduğuna hiç şüphe yok. Türkiye ligi Almanya'da da yakından takip edilmekte olup zorlu ve rekabetçi bir ortam sunmaktadır.” şeklinde konuştu.

Daniel Bauer

“TRANSFERDE TEMKİNLİ OLMAK LAZIM”

Siyah-beyazlı takımın yıldız adayına olan ilgisiyle ilgili konuşan Daniel Bauer, “En önemli soru sadece bir sonraki kulübün ne kadar büyük olduğu değil; zamanlamanın ve izlenecek yolun onun gelişimi için doğru olup olmadığıdır. Şu anda akademi futbolundan A takım düzeyindeki futbola geçişte önemli bir aşamada bulunuyor. Birçok yetenekli genç oyuncuyla çalıştım ve öğrendiğim bir şey var ki; çok erken atılan gereğinden büyük bir adım, gelişime nadiren fayda sağlar. İşte bu yüzden, Darwin adına şu aşamada böylesine büyük bir hamle konusunda temkinli davranırdım. Beşiktaş, kariyerinin doğru bir evresinde kesinlikle çok ilgi çekici bir ortam olabilir; ancak şu anki önceliği, profesyonel düzeyde kendine yer edinmek, deneyim kazanmaya devam etmek ve gerçekten hazır olduğunda bir sonraki adımı atmak olmalıdır.” tespitinde bulundu.

“İLGİNÇ BİR HÜCUM OYUNCUSU”

Darwin’in Beşiktaş’a sağlayabileceği katkıyı analiz eden Bauer, “Hücumun son bölgesinde belirleyici anlar oluşturabilen, son derece üretken bir hücum oyuncusu. Mükemmel bir sol ayağa, güçlü bir bitiriciliğe ve iyi bir top sürme yeteneğine sahip; ayrıca duran toplarda da oldukça tehlikeli. Bu nitelikler, onu gelecekte çok ilginç bir hücum oyuncusu yapabilir. Ancak daha önce de belirttiğim gibi, kendisi hâlâ üst düzey futbola geçişte önemli bir aşamada bulunuyor. Şu anki öncelik, gelişmeye devam etmek, üst düzey deneyim kazanmak ve bir sonraki seviyeye hazır hale gelmektir.” dedi.

“A MİLLİ TAKIM GERÇEKÇİ BİR HEDEF”

U19 Milli Takımımızda forma giyen Soylu’nun ileride A Milli Takım potansiyelinin de olduğuna dikkat çeken Alman çalıştırıcı, şöyle konuştu:



Yetenek kesinlikle mevcut; zorlu süreçlerde gelişimini sürdürebilecek dayanıklılığa sahip olduğunu gösterdi. Şu anki belirleyici soru, onun üst düzey futbola nasıl uyum sağlayacağı ve fiziksel, kişisel ve istikrar anlamında gelişimini sürdürüp sürdürmeyeceğidir. Bu yol uzun ve zorludur. Benim için dayanıklılık kilit bir faktördür; yani aksiliklere rağmen çalışmaya devam etmek, kendini geliştirmeyi sürdürmek ve doğru zamanda doğru adımları atmak. Gelişmeye devam eder, doğru yolu bulur ve potansiyelini en üst düzeye çıkarırsa, gelecekte Türkiye A Milli Takımı'nda oynamak onun için kesinlikle gerçekçi bir hedef haline gelebilir.

Türk asıllı Alman eski futbolcu Mesut Özil, Avrupa devleri Arsenal ve Real Madrid'de uzun yıllar forma giydi.

“DURAN TOPLARDA ÇOK KALİTELİ”

Öğrencisinin potansiyelini ve teknik özelliklerini benzettiği oyuncuları açıklayan Bauer, son olarak şöyle konuştu:

Oyun stili açısından tarif etmem gerekirse, Mesut Özil gibi oyuncuların temsil ettiği klasik solak 10 numara özelliklerini taşıdığını söyleyebilirim. Hücumun son bölgesinde çözümler üretebilen ve duran toplarda çok kaliteli bir oyuncu. Hat aralarında top almayı, pozisyon oluşturmayı ve hücum aksiyonlarına yön vermeyi sever. Nihayetinde en önemli şey, Darwin'in bir başkasının yeni bir versiyonu olmaya çalışmak yerine, bir oyuncu olarak kendi kimliğini geliştirmesidir.

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