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Spor

Arda Güler ile anlaşma tamam: 2031 yılına kadar imza!

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Arda Güler ile anlaşma tamam: 2031 yılına kadar imza!
Başlık ResmiArda Güler ile anlaşma tamam: 2031 yılına kadar imza!

İspanyol devi Real Madrid'in, Arda Güler'in 2029'da sona erecek sözleşmesini 2031'e kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Yeni mukavelede milli futbolcunun yıllık ücretine zam yapılacağı ve anlaşmanın kısa süre içinde duyurulacağı kaydedildi.

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Real Madrid, milli yıldızımız Arda Güler’in sözleşmesini uzatmaya hazırlanırken genç futbolcunun yıllık ücretine de zam yapılacağı belirtildi.

ÜCRETİNE ZAM YAPILACAK

AS'ta yer alan habere göre; eflatun beyazlılar, milli yıldızımız Arda Güler ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Başkent ekibiyle mevcut sözleşmesi 2029'a kadar olan 21 yaşındaki futbolcu, sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatacak. Yeni sözleşmeyle birlikte Arda Güler'in yıllık ücretine de zam yapılacak. Arda Güler'in yeni sözleşmesinin önümüzdeki dönemde resmen duyurulması bekleniyor.

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Başlık ResmiArda Güler

COURTOIS'YA DA YENİ MUKAVELE

İspanyol basınında yer alan haberde, Arda Güler'in ardından Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'nın sözleşmesinin de yenileneceği belirtildi.

REAL MADRID KARNESİ

2026-2027 sezonunda Real Madrid formasıyla 7 maça çıkan ve 349 dakika süre alan Arda Güler, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Geride kalan sezonda eflatun beyazlılarda en iyi dönemini yaşayan 21 yaşındaki yıldız, 51 maçta 6 gol ve 14 asistlik katkı verdi. Başkent ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 116 maçta görev yapan milli oyuncu, 19 gol ve 26 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 100 milyon avro olarak gösterilen Arda Güler'in, Real Madrid ile 2029'a kadar sözleşmesi devam ediyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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