Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’in piyasa değeri 10 milyon euro artarak 100 milyon euroya yükseldi. 21 yaşındaki yıldız, bu seviyeye ulaşan ilk Türk futbolcu olurken dünyanın en değerli oyuncuları arasındaki yerini de güçlendirdi.

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İspanya LaLiga’da futbolcuların piyasa değerlerinin güncellenmesinin ardından Arda Güler tarihi bir seviyeye ulaştı. Transfermarkt verilerine göre daha önce 90 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun değeri, son güncellemeyle 100 milyon euroya çıktı.

100 MİLYON EUROYA ULAŞAN İLK TÜRK FUTBOLCU

Arda Güler’in piyasa değeri yapılan son güncellemede 10 milyon euro artış gösterdi.

Böylece 21 yaşındaki yıldız, 100 milyon euro piyasa değerine ulaşan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

Arda, daha önce de 90 milyon euroluk değeriyle Türkiye’nin en değerli futbolcusu konumunda bulunuyordu.

Arda Güler Türk futbol tarihine geçti: Piyasa değeri 100 milyon euroya yükseldi

DÜNYANIN EN DEĞERLİLERİ ARASINDA

Yeni güncellemeyle Arda Güler, 100 milyon euro seviyesine ulaşan futbolcular arasına girdi.

Paylaşılan güncel sıralamaya göre milli futbolcu, dünyanın en değerli oyuncuları arasında 19. sıraya kadar yükseldi.

REAL MADRID’DE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

2023 yılında Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde geçirdiği süreçte piyasa değerini sürekli artırdı.

Milli futbolcunun Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ediyor.

Arda Güler’in piyasa değerindeki yükseliş, Türk futbol tarihinde bir oyuncunun ulaştığı en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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