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Spor

Beşiktaş’a Vlahovic müjdesi: Döneceği maç belli oldu

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Beşiktaş’a Vlahovic müjdesi: Döneceği maç belli oldu
Başlık ResmiBeşiktaş’a Vlahovic müjdesi: Döneceği maç belli oldu

Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Dusan Vlahovic’ten sevindiren haber geldi. Sırp golcü takım antrenmanlarına başlarken, hazır olması halinde 11 Ekim’de oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında kadroya dönmesi bekleniyor.

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Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic’in sakatlığında önemli bir gelişme yaşandı. Bir süredir bireysel program doğrultusunda çalışan yıldız santrfor, sakatlığını büyük ölçüde geride bırakarak takımla birlikte antrenmanlara başladı.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Amedspor karşılaşmasının ardından sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Vlahovic, tedavi ve bireysel çalışma sürecinin ardından takıma katıldı.

Beşiktaş 1 Ekim'de antrenman notlarında Sırp golcünün takımdan ayrı çalıştığı belirtmişti. Kulübün bugün yaptığı paylaşımda da Vlahovic’in yeniden takım antrenmanlarında yer aldığı bildirildi.

Beşiktaş’a Vlahovic müjdesi: Döneceği maç belli oldu
Başlık ResmiBeşiktaş’a Vlahovic müjdesi: Döneceği maç belli oldu

HEDEF KOCAELİSPOR MAÇI

Vlahovic’in sağlık durumunun ve maç kondisyonunun uygun olması halinde Süper Lig’in 7. haftasındaki Kocaelispor karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor.

Beşiktaş ile Kocaelispor, 11 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda karşılaşacak.

ORKUN KÖKÇÜ TAKIMDAN AYRI ÇALIŞIYOR

Siyah-beyazlılarda Vlahovic’ten olumlu haber gelirken, Orkun Kökçü’nün ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdüğü öğrenildi. Teknik heyetin milli futbolcuyu Kocaelispor karşılaşmasına yetiştirmek için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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