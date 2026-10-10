Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Inter Parma maçı hangi kanalda, ne zaman nerede izlenir? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de bekleniyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Inter Parma maçı hangi kanalda, ne zaman nerede izlenir? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de bekleniyor
Başlık ResmiInter Parma maçı hangi kanalda, ne zaman nerede izlenir?

İtalya Serie A’da futbol heyecanı Inter ile Parma arasında oynanacak karşılaşmayla sürüyor. Ligin 6. haftasında sahasında Parma’yı konuk edecek Inter, zirve yarışında puan kaybı yaşamamak için mücadele edecek. Karşılaşmada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun da ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Inter Parma maçı hangi kanalda, ne zaman nerede izlenir sorusu ise gündemde. İşte Inter Parma maç kadrosu muhtemel 11'ler...

Kaydet
|

İnter-Parma maçı öncesinde Türk futbolseverlerin gözü Hakan Çalhanoğlu’nun kadro durumunda. Milli futbolcunun, Inter’in Parma karşısında sahaya çıkması beklenen ilk 11’inde yer alacağı öngörülüyor. Peki, Inter Parma maçı hangi kanalda, ne zaman nerede izlenir?

Inter Parma maçı hangi kanalda, ne zaman nerede izlenir? Hakan Çalhanoğlu ilk 11de bekleniyor
Başlık ResmiInter Parma maçı hangi kanalda, ne zaman nerede izlenir? Hakan Çalhanoğlu ilk 11de bekleniyor

INTER-PARMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Inter ile Parma arasındaki Serie A karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport 2 ekranlarını takip edebilecek. Maç şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Inter Parma maçı hangi kanalda, ne zaman nerede izlenir? Hakan Çalhanoğlu ilk 11de bekleniyor
Başlık ResmiInter Parma maçı hangi kanalda, ne zaman nerede izlenir? Hakan Çalhanoğlu ilk 11de bekleniyor

INTER-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A’nın 6. haftasında oynanacak Inter-Parma mücadelesi, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Inter’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 19.00 olarak açıklandı.

Inter Parma maçı hangi kanalda, ne zaman nerede izlenir? Hakan Çalhanoğlu ilk 11de bekleniyor
Başlık ResmiInter Parma maçı hangi kanalda, ne zaman nerede izlenir? Hakan Çalhanoğlu ilk 11de bekleniyor

INTER-PARMA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Inter: I. Provedel, B. Pavard, Y. Bisseck, C. Augusto, A. Diouf, N. Barella, H. Çalhanoğlu, P. Zieliński, F. Dimarco, L. Martínez, M. Thuram

Parma: E. Corvi, E. Delprato, M. Troilo, D. Carlos, S. Britschgi, V. Sierro, M. Keita, E. Valeri, A. Bernabé, D. Romero, E. B. Touré

İLGİLİ HABERLER
Barcelona Getafe maçı hangi kanalda, saat kaçta? La Liga canlı yayın bilgileri
HABERLER
Barcelona Getafe maçı hangi kanalda, saat kaçta? La Liga canlı yayın bilgileri
Samsunspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Samsunspor-Trabzonspor maç kadrosu
HABERLER
Samsunspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Samsunspor-Trabzonspor maç kadrosu
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.