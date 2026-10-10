Inter Parma maçı hangi kanalda, ne zaman nerede izlenir? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de bekleniyor
İtalya Serie A’da futbol heyecanı Inter ile Parma arasında oynanacak karşılaşmayla sürüyor. Ligin 6. haftasında sahasında Parma’yı konuk edecek Inter, zirve yarışında puan kaybı yaşamamak için mücadele edecek. Karşılaşmada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun da ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Inter Parma maçı hangi kanalda, ne zaman nerede izlenir sorusu ise gündemde. İşte Inter Parma maç kadrosu muhtemel 11'ler...
İnter-Parma maçı öncesinde Türk futbolseverlerin gözü Hakan Çalhanoğlu’nun kadro durumunda. Milli futbolcunun, Inter’in Parma karşısında sahaya çıkması beklenen ilk 11’inde yer alacağı öngörülüyor. Peki, Inter Parma maçı hangi kanalda, ne zaman nerede izlenir?
INTER-PARMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Inter ile Parma arasındaki Serie A karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport 2 ekranlarını takip edebilecek. Maç şifreli olarak canlı yayınlanacak.
INTER-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İtalya Serie A’nın 6. haftasında oynanacak Inter-Parma mücadelesi, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Inter’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 19.00 olarak açıklandı.
INTER-PARMA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11
Inter: I. Provedel, B. Pavard, Y. Bisseck, C. Augusto, A. Diouf, N. Barella, H. Çalhanoğlu, P. Zieliński, F. Dimarco, L. Martínez, M. Thuram
Parma: E. Corvi, E. Delprato, M. Troilo, D. Carlos, S. Britschgi, V. Sierro, M. Keita, E. Valeri, A. Bernabé, D. Romero, E. B. Touré