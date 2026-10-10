Samsunspor-Trabzonspor maçı, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Karadeniz derbisi heyecanını yaşatacak. Milli aranın ardından sahaya dönecek iki takımın mücadelesi öncesinde maç saati, yayın bilgileri ve ilk 11’ler futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

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Trendyol Süper Lig’de yaklaşık üç haftalık milli aranın ardından Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak mücadele iki takım arasındaki 57. lig randevusu olacak. Karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Trabzonspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.0 Mücadele 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda başlayacak.

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki durumları da dikkat çekiyor. Trabzonspor ilk 6 haftada 10 puan toplarken Samsunspor 4 puanla haftaya alt sıralarda girdi. Bordo-mavililer milli ara öncesindeki son maçında Galatasaray karşısında 4-0’lık galibiyet elde ederken Samsunspor ise son dört Süper Lig karşılaşmasını kaybetti. Trabzonspor ayrıca Samsun deplasmanında kazanması halinde ligde 153 gün sonra ilk dış saha galibiyetini almış olacak.

Samsunspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Samsunspor-Trabzonspor maç kadrosu

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Samsunspor-Trabzonspor maçı televizyonda beIN SPORTS 1 üzerinden takip edilebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise yayıncı kuruluşun abonelik kapsamında sunduğu resmi dijital platformlardan karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecek.

Trabzonspor, Samsunspor karşısında geçen sezon deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyetle rakibi önündeki 4 maçlık kazanamama dönemine son vermişti. Son 4 maçta 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan bordo-mavililer, geçen sezon rakibini deplasmanda yenerek 3 puana ulaşan taraf olmuştu.

Samsunspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Samsunspor-Trabzonspor maç kadrosu

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Samsunspor-Trabzonspor maçının başlama saati 16.00, yayın kanalı ise beIN SPORTS 1 olarak açıklandı. Bordo-mavililer, geride kalan 56 lig maçında galibiyetlerde Samsunspor'a karşı 31-13'lük üstünlük sağladı. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un 101 golüne, Samsunspor 49 golle karşılık verdi. İki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşmalarda ise taraflar birbirlerine bariz bir üstünlük kuramadı. Samsun'da oynanan 28 maçta Samsunspor ve Trabzonspor, 10'ar kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.,

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'lER

Samsunspor: Okan, Mendes, Erakovic, Guarino, Tomasson, Watt, Celil, Yalçın, Emre, Coulibaly, Bayo.



Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Muçi, Saviolo, Salah, Franculino.

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