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Torreira Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Lucas Torreira derbide oynama durumu

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Torreira Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Lucas Torreira derbide oynama durumu
Başlık ResmiTorreira Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Lucas Torreira derbide oynama durumu

Galatasaray-Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Lucas Torreira’nın ceza durumu, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların gündemine geldi. Uruguaylı orta sahanın kaç maç ceza alacağı ve 26 Ekim’deki derbide forma giyip giyemeyeceği araştırılıyor.

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Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup ettiği Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Lucas Torreira, 65. dakikada VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü. Hakem Halil Umut Meler, pozisyonu yeniden izledikten sonra Torreira’yı bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle oyundan ihraç etti. Bu nedenle Torreira Fenerbahçe maçında oynayacak mı merak ediliyor.

TORREİRA FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Lucas Torreira’nın Fenerbahçe karşısında oynayıp oynayamayacağı henüz kesinleşmedi. Kasımpaşa maçında direkt kırmızı kart gören Uruguaylı futbolcunun alacağı ceza, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun kararının ardından netleşecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi TFF programına göre 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Torreira’ya yalnızca 1 resmi maç men cezası verilmesi halinde cezasını derbiden önceki lig maçında tamamlaması ve Fenerbahçe karşısında forma giyebilmesi mümkün olacak. Ceza 2 maça çıkarsa ise derbide görev alamayacak.

Torreira Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Lucas Torreira derbide oynama durumu
Başlık ResmiTorreira Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Lucas Torreira derbide oynama durumu

LUCAS TORREİRA DERBİDE VAR MI, YOK MU?

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin 9. haftadaki derbisi 26 Ekim’de oynanacak. Bu tarihe kadar sarı-kırmızılıların lig fikstüründeki karşılaşmalar ve PFDK’nın vereceği ceza belirleyici olacak. Torreira 1 maçla cezalandırılırsa derbiye yetişme ihtimali bulunuyor, 2 maç men cezası verilmesi halinde ise Fenerbahçe maçında oynayamayacak.

TORREİRA KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Lucas Torreira’nın kaç maç ceza aldığı henüz açıklanmadı. Kesin ceza, maç hakemi ve temsilci raporlarının incelenmesinin ardından PFDK tarafından belirlenecek. Bu nedenle Torreira’nın derbide oynama durumu da kurul kararının açıklanmasıyla netleşecek.

Torreira Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Lucas Torreira derbide oynama durumu
Başlık ResmiTorreira Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Lucas Torreira derbide oynama durumu

NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

65. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Kasımpaşa yarı alanından atılan uzun topu savunmada tek kalan Torreira karşıladı. Dönen topu kontrol eden Diarra, ceza yayı civarında Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun faul olduğuna karar veren hakem Halil Umut Meler, Uruguaylı oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Meler, gösterdiği sarı kartı iptal ederek Torreira'yı bariz gol şansını engellediği için kırmızı kartla cezalandırdı. Galatasaray formasıyla daha önce tek kırmızı kartını UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde gören Lucas Torreira, ilk kez bir Süper Lig maçında oyundan atıldı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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