Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkmaya hazırlanırken iki takımın kadro durumları da netleşmeye başladı. Şimdi ise gözler ''Mert Müldür sakat mı, neden yok? Rizespor-Fenerbahçe maçında kimler eksik?'' sorularının cevaplarında. İşte, Rizespor-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler ve eksikler...

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Mert Müldür sakat mı, neden yok, Rizespor-Fenerbahçe maçında kimler eksik merak ediliyor. Fenerbahçe’de cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş’ın ise teknik heyetin kararı doğrultusunda yeniden sahaya çıkma ihtimali bulunuyor.

Mert Müldür sakat mı, neden yok? Rizespor-Fenerbahçe maçında kimler eksik?

MERT MÜLDÜR SAKAT MI, NEDEN YOK?

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Mert Müldür, yaşadığı sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Avusturya’da ameliyat edilen oyuncunun tedavi ve iyileşme süreci devam ediyor.

Mert Müldür sakat mı, neden yok? Rizespor-Fenerbahçe maçında kimler eksik?

RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde iki takımda da eksikler var.

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle Mert Müldür forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor’da ise Mihaila kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları devam eden Laçi ve Alikulov da mücadelede görev yapamayacak.

Fenerbahçe’de cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş ise teknik direktör İsmail Kartal’ın tercih etmesi durumunda sahalara dönebilecek.

Mert Müldür sakat mı, neden yok? Rizespor-Fenerbahçe maçında kimler eksik?

RİZESPOR-FENERBAHÇE İLK 11 (MUHTEMEL)

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Sagnan, Mithat, Taylan, Can, Olowoyin, Doicaru, Emrecan, Sowe

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem, Greenwood, Muriç

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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