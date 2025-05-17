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Aşure günü ne zaman? Aşure yapmanın sevabı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aşure günü ne zaman? Aşure yapmanın sevabı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bereketin, paylaşmanın ve manevi hatıraların simgesi olan Aşure Günü yaklaşıyor. Muharrem ayının 10. günü idrak edilen bu özel günün 2025 yılında başlayacağı tarih milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor.

İslam kültüründe önemli bir yeri olan Aşure Günü, her yıl Muharrem ayının 10. gününde idrak ediliyor. Hem dini yönü hem de geleneksel sofralardaki yeriyle önemli olan bu özel gün için geri sayım başladı. 

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü, hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününde eda ediliyor. 2025 yılında Aşure Günü 5 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Aşure Günü, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul ediliyor.

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AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Aşure Günü’nün anlamı sadece aşure pişirip dağıtmakla sınırlı değildir. Bu günün manevi değerleri de oldukça fazladır. Hazreti Adem’in tövbesinin kabulü, Hazreti Nuh’un tufandan kurtuluşu, Hazreti Musa’nın Kızıldeniz’i geçmesi ve Hazreti İbrahim’in ateşten kurtulması gibi birçok önemli olayın Aşure Günü’ne denk geldiği rivayet edilir.

Aşure günü ne zaman? Aşure yapmanın sevabı - 2. Resim

AŞURE PİŞİRMEK İBADET MİDİR?

Aşure pişirmek tek başına bir ibadet sayılmaz. Ancak İslam’da paylaşmanın ve ikramda bulunmanın büyük sevap olduğu kabul edilir. Bu nedenle aşure pişirip komşulara, akrabalara ya da ihtiyaç sahiplerine dağıtmak, toplumda birlik ve beraberliği güçlendiren değerli bir davranıştır. Aşure gününde yapılan hayırların sevabı ise oldukça büyüktür.

Aşure günü ne zaman? Aşure yapmanın sevabı - 3. Resim

AŞURE YAPMANIN SEVABI NEDİR?

Peygamber Efendimiz, “Aşure günü zerre kadar sadaka veren Uhud Dağı kadar sevaba ulaşır.” buyurmuştur. Bu günde yapılan yardımlar, aşure ikramı ve paylaşım, manevi olarak çok kıymetlidir. Sadaka vermek, ihtiyaç sahiplerini gözetmek ve dualarla bu günü idrak etmek, İslam’da teşvik edilen davranışlardandır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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