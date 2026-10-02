Ekim ayının başlamasıyla birlikte bankaların ATM’lerden uyguladığı günlük ücretsiz para çekme limitleri yeniden belirlendi. Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların standart günlük ATM para çekme limitleri 10 bin TL ile 60 bin TL arasında değişiyor. Peki, hangi bankadan ne kadar nakit çekilebiliyor?

Kaydet a- | +A

Bankaların ATM’den günlük ücretsiz para çekme limitlerinde güncellemeye gidildi. Özellikle yüksek miktarda nakit çekmek isteyen vatandaşlar, müşterisi oldukları bankaların limitlerini inceliyor. Bankalar, müşterilerine kartlı işlemler için farklı limitler tanımlarken bazı bankalar mobil uygulama üzerinden yapılan QR kodlu çekimlerde ayrıca limit sunabiliyor.

ATM para çekme limitleri değişti! Hangi banka ne kadar limit hakkı veriyor?

HANGİ BANKA NE KADAR LİMİT HAKKI VERİYOR?

ZİRAAT BANKASI

Günlük para çekme limiti 10.000 TL’dir.

İŞ BANKASI

Bankamatik cihazlarından ücretsiz günlük nakit çekme tutarı azami 20.000 TL'dir. Müşteri bazında günlük nakit çekme limiti ise azami 30.000 TL'dir.

ENPARA

ATM'lerden günlük toplam para çekme limiti, kart ile para çekme işlemi için 50.000 TL, kartsız olarak Cep Şubemiz'deki “Karekod” adımı üzerinden günlük para çekme işlemi için 10.000 TL olmak üzere toplam 60.000 TL olarak belirlendi.



FİNANSBANK

QNB Finansbank QNB Finansbank ATM (BANKAMATİK) Para Çekme Limiti Ne ... ATM'lerinden günlük ücretsiz para çekme limiti standart kartlar için 10.000 TL ile 20.000 TL arasında değişmektedir.

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA ATM'lerinden günlük ücretsiz standart nakit çekim limiti 15.000 TL olarak uygulanıyor.

VAKIFBANK

VakıfBank günlük ATM'den kartlı para çekme üst limiti 20.000 TL, QR kod (kartsız) ile para çekme limiti ise 5.000 TL'dir.



YAPI KREDİ

Yapı Kredi'nin günlük ücretsiz veya standart kartlı/QR ATM'den para çekme limiti 15.000 TL'dir.

AKBANK

Akbank kartlı Para Çekme (Normal/Ek Hesap): Günlük 10.000 TL - 20.000 TL arasında değişebilir (Standart bireysel hesaplar için genellikle 20.000 TL'ye kadar ücretsiz çekim sunulur).

HALKBANK

Halkbank ATM güncel verilerine göre temel ücretsiz limit 10.000 TL'dir.

DENİZBANK

DenizBank ATM'lerinden günlük para çekme limiti standart (kitle) müşteriler için 10.000 TL'dir.



Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala