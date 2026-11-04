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AUZEF DGS-Ek Kayıt Kılavuzu yayımlandı! DGS-Ek Kayıtları için son gün ne zaman?

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AUZEF DGS-Ek Kayıt Kılavuzu yayımlandı! DGS-Ek Kayıtları için son gün ne zaman?
Başlık ResmiAUZEF DGS-Ek Kayıt Kılavuzu yayımlandı! DGS-Ek Kayıtları için son gün ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) DGS ek kayıt kılavuzunu paylaştı. Yayımlanan kılavuzda hem kayıt tarihleri hem de sürecin ayrıntıları yer alıyor. Peki, DGS-Ek Kayıtları için son gün ne zaman?

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AUZEF DGS-Ek Kayıt Kılavuzu yayımlandı! İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) resmi internet adresi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, kayıt işlemleri, 03-11 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

AUZEF DGS-Ek Kayıt Kılavuzu yayımlandı! DGS-Ek Kayıtları için son gün ne zaman?
Başlık ResmiAUZEF DGS-Ek Kayıt Kılavuzu yayımlandı! DGS-Ek Kayıtları için son gün ne zaman?


AUZEF DGS-EK KAYIT DUYURUSU

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yapılan açıklamada, "2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarına göre Fakültemize kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adaylarının kayıt işlemleri, 03-11 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarına göre Fakültemize kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adaylarının kayıt işlemleri, 03-11 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Adayların, kayıt kılavuzunda belirtilen adımları kayıt süresi içerisinde eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi ve kayıt kılavuzu için https://auzef.istanbul.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz." denildi.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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