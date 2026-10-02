İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2026-2027 eğitim öğretim yılı ek kayıtları için süreç belli oldu. Adayların, kayıt kılavuzunda belirtilen adımları kayıt süresi içerisinde eksiksiz tamamlamaları gerekiyor. Peki, AUZEF kayıtları için son gün ne zaman?

Kaydet a- | +A

YKS-EK yerleştirmeleri sonucu İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adaylarının kayıt işlemleri, 02-09 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Adayların, kayıt kılavuzunda belirtilen adımları kayıt süresi içerisinde eksiksiz tamamlamaları gerekiyor.

Kayıt süresi içinde başvurusunu yapmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.

AUZEF ek kayıt kılavuzu yayımlandı! Ek kayıt süreci ne zaman bitecek?

BAŞVURU VE KAYIT ADIMLARI

İstanbul Üniversitesi AKSİS Otomasyon Sistemi üzerinden “Kayıt Ol” seçeneğini tıklayarak veya eDevlet aracılığıyla hesap oluşturun. Daha önce kayıt oluşturduysanız kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapın. https://aksis.istanbul.edu.tr/

AKSİS Otomasyon Sistemine ( https://aksis.istanbul.edu.tr/ ) giriş yaptıktan sonra AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi-Eğitim Öğretim İşlemleri-Harç İşlemleri bölümünden referans numaranıza ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’leri aracılığıyla gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

AKSİS Otomasyon Sistemine ( https://aksis.istanbul.edu.tr/ ) giriş yaptıktan sonra AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi-Eğitim Öğretim İşlemleri-Harç İşlemleri bölümünden referans numaranıza ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’leri aracılığıyla gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala