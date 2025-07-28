stanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2024-2025 bahar yarıyılı bütünleme sınav sonuçları belli oldu. Sınav sonucunu görüntüleyen adaylar AUZEF harf notları açıklandı mı merak ediyor.

İstanbul Üniversitesi AUZEF, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen bahar dönemi bütünleme sınavlarının sonuçlarını açıklayarak öğrencilerin merakla beklediği süreci sonlandırdı.

AUZEF HARF NOTLARI BELLİ OLDU MU?

İstanbul Üniversitesi AUZEF, 2024-2025 bahar dönemi bütünleme sınav sonuçlarını 25 Temmuz 2025’te resmi sınav sistemi üzerinden duyurdu. Harf notlarının ise en geç 30 Temmuz 2025’e kadar aksis.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanması bekleniyor.

AA, BA, BB, CB ve CC notları doğrudan başarılı, DC ve DD koşullu başarılı, FF ise başarısız sayılıyor.

Mezuniyet için AGNO’nun en az 2.00 olması gerekiyor. DC ve DD notları, bu ortalamaya ulaşıldığında geçerli kabul ediliyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF bütünleme sınav sonuçları, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresiyle sorgulanabiliyor. Öğrenciler, “Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Sınav Sonuçları” sekmesine girerek puanlarını ve harf notlarını görüntüleyebilir. Sonuçlara itiraz ise 27 Temmuz'da sona erdi.

Sınav sonuçlarının ardından harf notları, aksis.istanbul.edu.tr üzerinden yayınlanacak.