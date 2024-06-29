Avcılar’da yayalar kaza sonucu elektrik direğinin altında kalırken 5 yaralı var

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Haziran 2024 14:38 - Güncelleme: 29 Haziran 2024 14:42 - Güncelleme:

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29 Haziran günü öğlen saatlerinde İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana gelen üzücü kazanın ardından yayalar elektrik direğinin altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edilirken ölü, yaralı var mı araması yapıldı.