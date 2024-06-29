Avcılar’da yayalar kaza sonucu elektrik direğinin altında kalırken 5 yaralı var
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
29 Haziran günü öğlen saatlerinde İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana gelen üzücü kazanın ardından yayalar elektrik direğinin altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edilirken ölü, yaralı var mı araması yapıldı.
Avcılar'da meydana gelen trafik kazası sonucunda aracın çarptığı elektrik direği devrildi. Yayaların direğin altında kalmasının ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nerede oldu son dakika durumu merak ediliyor.
AVCILAR TRAFİK KAZASINDA ÖLÜ, YARALI VAR MI?
İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana gelen kazada sürücü hakimiyetini kaybederken yol kenarında olan elektrik direğine çarptı. Aracın devrilmesiyle beraber 5 yaya yaralanırken olay yerine bölgeye sevk edildi.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi