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Avrupa kış saati uygulamasına hazırlanıyor... Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

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Avrupa kış saati uygulamasına hazırlanıyor... Türkiye'de saatler geri alınacak mı?
Başlık ResmiAvrupa kış saati uygulamasına hazırlanıyor... Türkiyede saatler geri alınacak mı?

Avrupa, ekim ayının son günlerindekış saati uygulamasına hazırlanıyor. Avrupa’nın büyük bölümünde saatler bir saat geri alınarak standart saat düzenine geçilecek. Bu sistemde saatler ilkbaharda ileri, sonbaharda ise geri alınıyor. Peki, kış saati uygulaması ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

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Yılın farklı dönemlerinde doğal gün ışığından en iyi şekilde yararlanmak amacıyla saatler ileri ve geri alınıyor. Avrupa Parlamentosu, 2019'da saat değişikliğinin kaldırılması yönünde 410'a karşı 192 oyla karar aldı. Değişikliğin başlangıçta 2021'den itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyordu. Ancak AB üyesi ülkeler nihai düzenlemeye onay vermediği için süreç tamamlanamadı. Bu nedenle kış saati uygulaması devam ediyor.

Avrupa kış saati uygulamasına hazırlanıyor... Türkiyede saatler geri alınacak mı?
Başlık ResmiAvrupa kış saati uygulamasına hazırlanıyor... Türkiyede saatler geri alınacak mı?


AVRUPA KIŞ SAATİ UYGULAMASINA NE ZAMAN GEÇECEK?

Geleneksel uygulama doğrultusunda saatler ekim ayının son pazar günü 1 saat geri alınacak. 2026'da 24 Ekim'i 25 Ekim'e bağlayan gece saatler 03.00'ten 02.00'ye çekilecek. Ekim ayının son günlerinde yapılacak değişiklikle Orta Avrupa Yaz Saati (CEST) sona erecek ve Avrupa'nın büyük bölümü, yaygın olarak kış saati diye bilinen Orta Avrupa Saati'ne (CET) dönecek. ABD'de ise yaz saati uygulaması yeni ayda başlayacak, saatler 1 Kasım'da geri alınacak.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye, 8 Eylül 2016’da Resmî Gazete’de yayımlanan kararla yıl boyunca yaz saati uygulamasına geçti. Bu düzenlemeyle saatler mevsimsel olarak ileri veya geri alınmıyor. Bu nedenle Türkiye ile Almanya, Fransa ve Hollanda gibi Orta Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı 25 Ekim’den itibaren bir saat artacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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