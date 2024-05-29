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Avrupa Konferans Ligi finalinde olan Fiorentina’nın teknik direktörlüğünü Vincenzo Italiano yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Avrupa Konferans Ligi finalinde olan Fiorentina’nın teknik direktörlüğünü Vincenzo Italiano yapacak
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaya saatler kala Fiorentina'nın teknik direktörü kim araması yapıldı. İşte Vincenzo Italiano'nun kariyeri ve çalıştırdığı takımlar...

29 Mayıs günü gerçekleşecek olan Konferans Ligi finaline kısa süre kala kadrolar ve teknik direktörlerin kim oldukları araştırıldı. Futbolseverlerin takip ettiği ligde bugün şampiyon belli olacak. Vincenzo Italiano'nun hayatına dair bilgiler...

Final karşılaşması bugün 22.00'de başlayacak ve TV8, CBC Sport, Exxen ekranlarında yayınlanacak. Muhtemel kadro ise şöyle:

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Iborra, Hezze, Fourtounis, Chiquinho, Podence, El Kaabi

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Mandragora, Gonzalez, Beltran, Kouame, Belotti.

Avrupa Konferans Ligi finalinde olan Fiorentina’nın teknik direktörlüğünü Vincenzo Italiano yapacak - 1. Resim

Fiorentina’nın teknik direktörlüğünü Vincenzo Italiano yapıyor. 10 Aralık 1977 yılında doğdu. 1 Tem 2021 tarihinde göreve başlayan ismin sözleşme süresi 30 Haz 2024 tarihinde sona erecek. 

UEFA-Pro lisansına sahip olan teknik direktör genellikle 4-2-3-1 dizilişini tercih ediyor. Daha önce çalıştırdığı takımlar arasında Spezia Calcio, Trapani, Arzignano, Vigontina ve Unione Venezia    Unione Venezia yer aldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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