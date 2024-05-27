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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeleri geçmesi halinde gruplarda yer alacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi&#039;nde ön elemeleri geçmesi halinde gruplarda yer alacak
Fenerbahçe, Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de dün akşam nefes kesen mücadelelerin ardından şampiyon belli oldu. Konyaspor'u deplasmanda mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ön eleme oynayacak mı merak edildi. İşte sarı kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme süreci...

26 Mayıs akşamı Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve GS aynı anda mücadelelere başladı. Sarı lacivertliler ile sarı kırmızılıların kıyasıya mücadelesinin ardından ligi kazanan Galatasaray oldu. Taraftarlar ise UEFA'da ön elemede yer alacak mı, almayacak mı araştırmaya başladı.

GS, önümüzdeki sezonda play-off turu oynayacak. Tek ön elemeyi geçmesiyle beraber gruplarda yer alabilecek. Ekip, 24. kez şampiyonluğunu kutlarken 5. yıldız almaya en yakın takım olarak devam ediyor. 

Kutlamalar ise 27 Mayıs günü 19.05'te Rams Park'ta gerçekleşecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeleri geçmesi halinde gruplarda yer alacak - 1. Resim

Sezonu 3. olarak tamamlayan TS, Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak ve gruplara kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekli olacak.

Beşiktaş ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turundan katılacak. Muhtemel rakipleri ise şöyle:

Ajax, Braga, Union St, Gilloise, Sparta Prag, Partizan, Malmö, LASK Linz, Molde, Viktroia Plzen, Sheriff, Apoel.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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