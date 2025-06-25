Ayla Canpunar kimdir, aslen nereli? MasterChef Ayla İsveç'te ikinci olmuş

İsveç MasterChef’te ikinci olan Ayla Canpunar, MasterChef Türkiye 2025’te hazırladığı tabakla jüriyi etkiledi. Kaşığı kıl payı kaçırarak adından söz ettiren Ayla Canpunar daha önce MasterChef İsveç'te ikinci olduğunu söyledi. Yaşı, aslen nereli olduğu ve mutfak kariyeri merak edildi.

MasterChef Türkiye 2025, TV8 ekranlarında devam ediyor. İsveç’ten gelen Ayla Canpunar, yeteneği ve hikayesiyle izleyicileri dikkat çekti. İsveç MasterChef’te ikinci olan genç şef, Türkiye’deki yarışmada yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için mücadele etmeye hazırlanıyor.

Ayla Canpunar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli merak ediliyor.

AYLA CANPUNAR KİMDİR?

2000 doğumlu olan Ayla Canpunar, çocuk yaşta ailesiyle İsveç'e taşındı. Mutfağa olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Canpunar, dokuz yaşından beri yemek yapıyor. İsveç'te gastronomi eğitimi almasının ardından Michelin yıldızlı restoranlarda staj yaptı.

2021 yılında katıldığı İsveç MasterChef yarışmasında finale kalarak ikinci oldu. İlk turda Asya esintili karides tabağıyla jüriyi etkiledi. Somer Şef, kaşığı kıl payı kaçıran bir tabak olduğunu ifade etti.

AYLA CANPUNAR ASLEN NERELİ?

Aslen Ankaralı olan Ayla, çocukken ailesiyle birlikte İsveç'in Göteborg kentine taşındı.

AYLA CANPUNAR KAÇ YAŞINDA?

2000 doğumlu olan Ayla Canpunar, 25 yaşında. Genç yaşına rağmen mutfakta ve gastronomi alanında uzun yıllardır çalışıyor.