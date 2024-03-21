Aysu Türkoğlu kimdir, kaç kilometre yüzdü? Aysu Türkoğlu hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mart 2024 09:20 - Güncelleme: 21 Mart 2024 09:50 - Güncelleme:

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Kuzey Kanalı ve Manş Denizi geçerek ilk ve en genç Türk kadın yüzücü olarak tarihe geçen Aysu Türkoğlu yeni bir rekora imza attı. Cook Boğazı'nı yüzerek geçen Aysu Türkoğlu kim olduğu, yaşı, hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte, detaylar...