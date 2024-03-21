Aysu Türkoğlu kimdir, kaç kilometre yüzdü? Aysu Türkoğlu hayatı ve biyografisi
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Kuzey Kanalı ve Manş Denizi geçerek ilk ve en genç Türk kadın yüzücü olarak tarihe geçen Aysu Türkoğlu yeni bir rekora imza attı. Cook Boğazı'nı yüzerek geçen Aysu Türkoğlu kim olduğu, yaşı, hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte, detaylar...
Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı 7 saatte geçerek rekora imza atan Aysu Türkoğlu kimdir, kaç kilometre yüzdü? sorularının cevapları araştırılıyor. Aysu Türkoğlu'nun hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Detaylar haberimizde...
AYSU TÜRKOĞLU KİMDİR?
Türk yüzücü Aysu Türkoğlu, 2 Mayıs 2001 yılında Bodrum'da doğdu. Lise eğitimini 2019 yılında Bodrum Fen Bilimleri Lisesinde tamamladı. Ardından Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümüne başladı. Yüzmeye 7 yaşında başlayan Türkoğlu, 14 yaşında açık su branşında devam etti. 5-7, 5-10 kilometrelik mesafelerde yarışıyor. İlk katıldığı uluslararası Aquamasters yüzme yarışmasında 6 km parkurda kadınlar da 1. oldu. Türkoğlu, 2022 yılında 29 Temmuz'u 30 Temmuz'a bağlayan gece İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizini 16 saat 28 dakika ve 60 kilometre yüzerek geçen en genç Türk sporcu oldu. Daha sonra 2023 yılı Ağustos ayında 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçti.
Aysu Türkoğlu, son olarak Yeni Zelanda'daki 27 kilometrelik Cook Boğazı'nı 7 saat 21 dakikada yüzerek geçerek yeni bir rekora imza attı.