Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 8 Mayıs son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 8 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde küçük çaplı depremler kaydedildi. Vatandaşların "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna cevap aradığı gün boyunca, sarsıntılar özellikle Batı Anadolu, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde hissedildi.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

En güncel verilere göre, Çorum Merkez'de saat 14:04'te meydana gelen 1.4 büyüklüğündeki deprem en son kayıtlara geçen sarsıntı oldu.

Gün içerisinde ayrıca Nevşehir Avanos (1.6), Burdur Bucak (1.8), Balıkesir Karesi (2.3), Kütahya Simav (1.7) ve Malatya Pütürge (2.6) başta olmak üzere birçok noktada küçük çaplı depremler meydana geldi.

Depremlerin büyük kısmı 2.0 büyüklüğünün altında olup genellikle hissedilmedi ve herhangi bir olumsuz duruma yol açmadı.

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AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

İstanbul, İzmir ve Ankara çevresinde de düşük şiddetli sarsıntılar kaydedildi. İstanbul Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde 1.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, İzmir Karaburun açıklarında 2.2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Ankara Kalecik’te ise 1.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

8 MAYIS SON DEPREMLER

2025-05-08 - 1.4 - Merkez (Çorum)

2025-05-08 - 1.6 - Avanos (Nevşehir)

2025-05-08 - 1.8 - Bucak (Burdur)

2025-05-08 - 1.8 - Bigadiç (Balıkesir)

2025-05-08 - 2.3 - Karesi (Balıkesir)

2025-05-08 - 0.9 - Simav (Kütahya)

2025-05-08 - 1.5 - Simav (Kütahya)

2025-05-08 - 1.7 - Simav (Kütahya)

2025-05-08 - 1.2 - Bigadiç (Balıkesir)

2025-05-08 - 1.3 - Akdeniz - Mersin Körfezi - Erdemli (Mersin)

2025-05-08 - 1.4 - Bigadiç (Balıkesir)

2025-05-08 - 1.6 - Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

2025-05-08 - 1.1 - Karesi (Balıkesir)

2025-05-08 - 2.2 - Ege Denizi - Karaburun (İzmir)

2025-05-08 - 1.2 - Karesi (Balıkesir)

2025-05-08 - 2.6 - Pütürge (Malatya)

2025-05-08 - 1.2 - Pütürge (Malatya)

2025-05-08 - 1.5 - Simav (Kütahya)

2025-05-08 - 0.7 - Simav (Kütahya)

2025-05-08 - 1.2 - Kalecik (Ankara)

2025-05-08 - 1.4 - Karesi (Balıkesir)

2025-05-08 - 1.7 - Soma (Manisa)

2025-05-08 - 2.3 - Karesi (Balıkesir)

2025-05-08 - 1.9 - Marmara Denizi - Silivri (İstanbul)

2025-05-08 - 2.0 - Simav (Kütahya)

2025-05-08 - 1.7 - Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

2025-05-08 - 1.2 - Kelkit (Gümüşhane)

2025-05-08 - 1.6 - Marmara Denizi - Büyükçekmece (İstanbul)

2025-05-08 - 1.4 - Simav (Kütahya)

2025-05-08 - 1.7 - Bergama (İzmir)

2025-05-08 - 1.4 - Marmara Denizi - Silivri (İstanbul)

2025-05-08 - 1.7 - Saimbeyli (Adana)

2025-05-08 - 2.1 - Akdeniz - Dalaman (Muğla)

2025-05-08 - 1.5 - Afşin (Kahramanmaraş)

2025-05-08 - 1.2 - Sincik (Adıyaman)

2025-05-08 - 1.3 - Simav (Kütahya)

2025-05-08 - 2.0 - Buldan (Denizli)

2025-05-08 - 1.3 - Simav (Kütahya)

2025-05-08 - 0.7 - Pütürge (Malatya)

2025-05-08 - 1.6 - Merkez (Kütahya)

2025-05-08 - 1.4 - Bergama (İzmir)

2025-05-08 - 2.4 - Sincik (Adıyaman)

2025-05-08 - 1.2 - Buldan (Denizli)

2025-05-08 - 1.3 - Akdeniz - Marmaris (Muğla)

2025-05-08 - 1.5 - Baskil (Elazığ)

2025-05-08 - 1.0 - Simav (Kütahya)

2025-05-08 - 1.1 - Marmara Denizi - Silivri (İstanbul)

2025-05-08 - 1.1 - Simav (Kütahya)

2025-05-08 - 2.3 - Pülümür (Tunceli)

2025-05-08 - 1.6 - Kemah (Erzincan)

2025-05-08 - 2.5 - Doğanşehir (Malatya)

2025-05-08 - 1.1 - Gediz (Kütahya)

2025-05-08 - 1.8 - Marmara Denizi - Silivri (İstanbul)

2025-05-08 - 0.9 - Karaköprü (Şanlıurfa)