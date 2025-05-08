Dikkat çeken ‘Karadeniz’ detayı! Depremin vurduğu nisanda ilçe ilçe konut fiyatları 

Marmara Denizi’ndeki 23 Nisan depreminin üzerinden 15 gün geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü İstanbul’da ilçeler bazında nisan ayı konut fiyatları da belli oldu. Depremin en çok hissedildiği Silivri’de geçen ay ortalama metrekare fiyatı 37 bin 800 TL’yi buldu. Fay hatlarına uzak ve Karadeniz’le kıyısı olan Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de ise metrekare fiyatları 59 bin-125 bin TL arasında değişti ve güney ilçelere yaklaşık 2 kat fark attı.

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ö. Faruk Bingöl- Marmara Denizi'nde 23 Nisan’da meydana gelen ve en çok İstanbul’da hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da devam ediyor. Büyüklüğü 3,0 ve üzerinde gerçekleşen sarsıntılar dikkate alındığında dün sabah ve öğle saatlerinde 3,1 şiddetinde 2 artçı kaydedildi.

Bu arada son depremler, İstanbul ve ülke gündemini de birçok açıdan belirledi. Kentsel dönüşüm, konut satışları, konut fiyatları, güvenli ilçeler, iç göç, İstanbul’da sanayinin taşınması, uzaktan çalışma gibi konular sıklıkla konuşulmaya başlandı. Depremin, mega kentte konut fiyatlarını ve satışlarını nasıl etkileyeceği de merak konusu olmaya başladı. Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, “sahibinden” verilerine göre İstanbul’da ilçeler bazında konut metrekare fiyatlarını paylaştı.

İlgili Haber İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDEN İLÇELER

Buna göre depremin en çok hissedildiği ilçelerde, nisanda konut metrekare fiyatları şöyle:

-Esenyurt: 26 bin 700 TL

-Silivri: 37 bin 800 TL

-Beylikdüzü: 37 bin 100 TL

-Avcılar: 38 bin 100 TL

-Küçükçekmece: 43 bin 300 TL

-Büyükçekmece: 45 bin TL

Bu arada Marmara Denizi ile kıyısı olan Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih’te de fiyatlar, sırasıyla 94 bin 700 TL, 60 bin 300 TL ve 38 bin 800 TL olarak gerçekleşti.

ANADOLU YAKASI/MARMARA SAHİLİ

Öte yandan Anadolu yakasında Marmara sahillerinde de fiyatlar şöyle gerçekleşti:

-Kadıköy: 128 bin 900 TL

-Maltepe: 67 bin TL

-Kartal: 59 bin 100 TL

-Pendik: 49 bin 400 TL

-Tuzla: 51 bin 700 TL

KARADENİZ SAHİLİNDE FİYATLAR

Bu arada İstanbul’un, Marmara Denizindeki fay hatlarına daha uzak, Karadeniz ile sahili olan 6 ilçesi bulunuyor. Jeoloji uzmanları bu ilçeleri deprem açısından “daha güvenli” olarak gösteriyor. Bu ilçelerde geçen ay oluşan metrekare fiyatları ise şöyle:

-Çatalca: 44 bin 300 TL

-Arnavutköy: 34 bin 100 TL

-Eyüpsultan: 59 bin TL

-Sarıyer: 124 bin 700 TL

-Beykoz: 85 bin 200 TL

-Şile: 74 bin 100 TL

BOĞAZ’DA FİYATLAR

İstanbul Boğazı’nın her iki yakasındaki merkez ilçeleri olan Beşiktaş’ta konut metrekare fiyatı geçen ay 110 bin 800 TL olurken, Üsküdar’da 83 bin 300 TL olarak gerçekleşti.