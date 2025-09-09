Azerbaycan-Ukrayna maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu

Azerbaycan - Ukrayna maçı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu kapsamında büyük önem taşıyor. Grubun liderlik yarışında kilit bir noktada yer alan bu karşılaşma, Tofiq Bahramov Stadyumu’nda oynanacak.

AZERBAYCAN - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Azerbaycan - Ukrayna maçı, 9 Eylül 2025 Salı günü saat 19.00’da başlayacak. Mücadele gurubun iki iddialı takımı arasında geçecek. Azerbaycan ev sahibi avantajıyla daha önce grupta kritik puanlar almayı başarmıştı. Ukrayna ise yine bu maçta puanları toplamak ve iddiasını sürdürmek istiyor.

AZERBAYCAN - UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, Türkiye'de Exxen ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca, Azerbaycan'da CBC Sport kanalı üzerinden de izlenebilir.

MUHTEMEL 11'LER VE MAÇ DETAYLARI

Her iki takım da bu önemli karşılaşmaya güçlü bir kadro ile çıkmaya hazırlanıyor. Azerbaycan, ev sahibi avantajını kullanarak hücum gücünü artırmayı hedefliyor. Ukrayna ise tempolu ve disiplinli savunmasıyla puan avına çıkacak.

Azerbaycan muhtemel 11’i: Mahammadaliyev, Badalov, Mustafazada, Hüseynov, Dashdamirov, Ibrahimi, Makhmudov, Abdullazada, Cafarquliyev, Emreli, Akhundzade

Ukrayna muhtemel 11’i: Trubin, Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Sudakov, Kalyuzhnyi, Yarmolyuk, Zubkov, Hutsuliak, Dovbyk