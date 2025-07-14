Diyarbakır doğumlu iş insanı Aziz İhsan Aktaş adı yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla gündeme geldi. Hakkında merak edilen pek çok detay araştırılırken İstanbul merkezli soruşturmalarda adı sıklıkla geçiyor. Aktaş'ın örgüt elebaşı olduğu öne sürülüyor.

Aziz İhsan Aktaş kimdir, nereli konuları kamuoyunun gündeminde yer alıyor. İstanbul merkezli yürütülen ve belediye başkanlarını da kapsayan yolsuzluk soruşturmasında örgüt elebaşı olarak adı geçiyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR?

Aziz İhsan Aktaş'ın Diyarbakır doğumlu. Doğum tarihi ve özel hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmuyor. Akaryakıt, lojistik ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren şirketleri olduğu biliniyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ NERELİ?

Diyarbakırlı olduğu bilinen Aziz İhsan Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerine yönelik operasyonunda suç örgütü lideri olarak gözaltına alındı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇU NE?

2025 Ocak ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada “suç örgütü kurma ve yönetme”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Özellikle Beşiktaş, Esenyurt ve Büyükçekmece belediyelerine yönelik iddiaları kapsayan soruşturmada Aktaş'ın, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri manipüle ettiği öne sürüldü.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde verdiği ifadeler ışığında soruşturma genişletilirken Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi. Alli kontrol şartı ile ev hapsine alındı.