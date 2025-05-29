Babalar Günü 2025! Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte? En anlamlı Babalar Günü kutlama mesajları ve sözleri

Babalar Günü haziran ayı yaklaşırken gündeme gelmeye başladı. Bu sene Babalar Günü ne zaman sorusu araştırılırken diğer yandan da hediye almak için hazırlıklar yapmaya başlandı. Her sene Haziran ayında kutlanan Babalar Günü en özel günler arasında yer alıyor. İşte, 2025 Babalar Günü tarihi..

Çocuklar babalarına ola sevgilerini gösterebilmek adına Babalar Günü kutlamaktadır. Bu özel günün tarihi 20. yüzyıl başlarına dayanır.

Babalar günü ilk olarak 1910 yılında ABD’nin Washington eyaletinde Sonora Smart Dodd adlı bir kadının öne çıkmasıyla kutlanmıştır. Sanora'nın annesinin vefatı üzerine, babasının fedakârlığını onurlandırmak istemiştir. O günden şimdiye dek bu özel gün yaygınlaşarak birçok ülkede kutlanmaya devam etmektedir.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Babalar Günü Türkiye'de her sene Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanır. Bu sene Babalar Günü 15 Haziran tarihine denk geliyor.

Bugün itibarıyla Babalar Günü'ne 18 gün kalmıştır.

EN ANLAMLI BABALAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ne olursa olsun hayatımızda yerleri asla dolmayacak babalarımızın bu özel gününde hediyeler kadar güzel mesajlarda önemlidir. Babalar Günü kutlamaları en güzel mesajlar arama motorlarında sorgulatılıyor.

Dünyanın birçok bölgesinde aynı anda kutlanan babalar günü, onların sabırlı ve fedakarlı duruşlarına teşekkür etmek adına önemli bir fırsattır.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Hayatta herkesin bir tek babası var! Sen ailemizin bel kemiğisin, merkezisin… Kelimelere ya da mesajlara sığamayacak kadar kocaman bir yer tutuyorsun kalbimde. Canım babam iyi ki varsın. Babalar Günün kutlu olsun.

Biricik babacığım, ailemizin tatlı ve kocaman yüreğiyle en cesur olanı sensin… Seni özlemle kucaklıyorum. Yerini asla kimse dolduramaz. İyi ki varsın.

Dünya'daki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar Günün kutlu olsun canım babam...

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar Günün kutlu olsun.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar Günün kutlu olsun.

EN ÖZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacığım. Babalar Günün kutlu olsun.

Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin. Babalar Günün kutlu olsun.

Sensiz bir Babalar Günü geçiriyorum ve inan bana, kendimi çok yalnız hissediyor, çok üzülüyor ve çok üşüyorum... Sen benim arkadaşım, sevincim ve ışığımsın. Babalar Günün kutlu olsun baba.

Varlığımızın temeli, en kutsal varlıklarımızdır babalar. Onlar bir gün değil, her gün baş tacımızdır. Tüm babalarımızın Babalar Gününü kutlar, saygılar sunarım.

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın… Babalar Günü'n kutlu olsun.

EN ANLAMLI BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam babamız… Hayat veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Büyürken anladım ki hakkın ödenmez. Babalar Günün kutlu olsun.

Ailemizin bir tanesi… Neler neler yapsam yine babalık hakkını ödeyemem, benim biricik ton ton babam. Hasret içinde seni kucaklıyorum ve yanaklarından öpüyorum.

Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davranıp benimle oyun oynadığın için, gençliğimde bir derdim olduğunda, beni dinleyip arkadaşım gibi davrandığın için ve ihtiyacım olduğunda ebeveyn gibi davranıp bana akıl verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Babalar Günün kutlu olsun!

Sıcak yürekli ve sevecen olmanı seviyorum. Yumuşak ve düşünceli olmana bayılıyorum. Bir çeşit filozof, yazar, entelektüel ya da eleştirmen gibi derin düşüncelerinin olması bana ilham veriyor. Seninle ilgili daha fazlasını, hiç kimsenin göremediği ve bilmediği şeyleri biliyorum. Benim babam olduğun için her gün Tanrı'ya şükrediyorum. Seni seviyorum baba. Babalar Günün kutlu olsun!

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

UNUTULMAZ BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ

Kral olmayabilirsin ama bana her zaman bir prens/prenses gibi davrandın. Babalar Günün kutlu olsun!

Her zaman yanımda oldun. Dünya'yı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

Hayatım boyunca bana öğrettiğin tüm dersleri ve güzel şeyleri hatırlıyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun önemli değil, önemin asla azalmayacak! Babalar Günün kutlu olsun!

Güven duymayı, pes etmemeyi, sabretmeyi ve hayatı bize öğreten babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

Keşke gülüşünü her zaman görüp, kahkahalarını her zaman duyabilseydim; ne kadar uzak olursak olalım, daima kalbimde ve düşüncelerimdesin. Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!