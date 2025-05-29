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İstanbul'un fethi mesajları 2025: İstanbul'un fethinin 572. yıldönümü kutlama sözleri, paylaşılacak en anlamlı mesajlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul’un fethinin 572. yılı dolayısıyla sosyal medyada paylaşılacak en anlamlı mesajlar araştırılıyor. Fetih ruhunu yansıtan kısa, uzun ve dualı sözlerle bu kutlu zaferi anmak isteyenler için en etkileyici mesajları derledik.

Tarih boyunca medeniyetlerin gözdesi olan İstanbul’un fethi, 29 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in önderliğinde gerçekleşti ve çağ kapatıp çağ açan büyük bir zafer olarak tarihe geçti. 

572. yıl dönümünde bu tarihi anlamlı sözlerle yad etmek isteyen vatandaşlar, “İstanbul’un Fethi mesajları” başlığı altında en güzel, etkileyici ve anlamlı mesajları araştırıyor. 

Sosyal medyada paylaşılabilecek dualı, kısa ve uzun İstanbul’un Fethi sözlerini haberimizde derledik.

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI

Konstantiniyye elbet bir gün feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumadan, onun askeri ne güzel askerdir. Hadis-i Şerif

Ya ben İstanbul’u alırım ya İstanbul beni. Fatih Sultan Mehmet

Onlar, denizi zincirleyecek kadar akıllı ise, Bizler de gemilerimizi karadan yürütecek kadar deliyiz! Fatih Sultan Mehmet

İstanbul'un fethi mesajları 2025: İstanbul'un fethinin 572. yıldönümü kutlama sözleri, paylaşılacak en anlamlı mesajlar - 1. Resim

Ey tecrübe sahibi bahadırlarım! Ben durumu bu şekilde değerlendirerek, şartların en müsait an olduğunu düşünerek sizleri burada topladım. Hepinizin yapmış olduğum açıklamalara kani olarak fikirlerimde müşterek olduğunuzu muhakkak zannederim ve derim ki: Çok süratli bir şekilde durumun gerektirdiği şekilde hareket ederek bu şehri zаpt etmeliyiz Fatih Sultan Mehmet

Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkân ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum. Fatih Sultan Mehmet

Gerçekte, İstanbul’un Fethi, her şeyden evvel bir insanlık ve medeniyet hamlesidir. Hikmet Kıvılcımlı

İstanbul’u niçin fethettiklerini sorduklarında; önce o benim gönlümü fethettiği için. Fatih Sultan Mehmet

İstanbul'un fethi mesajları 2025: İstanbul'un fethinin 572. yıldönümü kutlama sözleri, paylaşılacak en anlamlı mesajlar - 2. Resim

Son Konstantin, askerleri ile birlikte savaşırken öldü. Hilalli bayrak, Ayasofya’nın kubbesine dikildi, sultan da imparatorluk şehrine yerleşti. Bernard Lewis

Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım! Fatih Sultan Mehmet

İstanbul’un fethi büyük bir olaydır. Bu sadece Türklerin milliyetçi tarih şuuru açısından dolayı böyle değerlendirilen bir olay değildir. Maalesef üzerinde yeterince durulmuyor. İstanbul’un fethi ateşli silahların ve modern askerî tekniklerin kullanıldığı Rönesans tipi bir savaşın doruğundaki bir olaydır. İlber Ortaylı

İstanbul’un fethi kutlu olsun. Allah atalarımızdan razı olsun..

Çağ açıp çağ kapatan İstanbul’un fethinin 572. Yıldönümü kutlu olsun.

İstanbul'un fethi mesajları 2025: İstanbul'un fethinin 572. yıldönümü kutlama sözleri, paylaşılacak en anlamlı mesajlar - 3. Resim

Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbul’un fethini kutlu yorum

Biz toprakları değil gönülleri fethetmeye gidiyoruz….! İstanbul’un fethinin 572. Yıl dönümü kutlu olsun….!

Gidin kralınıza söyleyin benim gücümün yettiği yere onun hayalleri bile ulaşamaz.” İstanbul’un Fethinin 572. Yılı mübarek olsun.

Sadece İstanbul'umuzu değil gönülleri de fethederek bu şehri sevginin ve adaletin şehri yapan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve şanlı askerlerini rahmet ve minnetle anıyorum.

İstanbul’ u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

Kutlu Şehir İstanbul’un Fethi’nin 572. Yıl dönümünde ecdadımız Fatih ve askerlerini rahmet ve duâ ile yad ediyoruz.

İstanbul'un fethi mesajları 2025: İstanbul'un fethinin 572. yıldönümü kutlama sözleri, paylaşılacak en anlamlı mesajlar - 4. Resim

Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet hanı rahmetle anıyoruz İstanbul’un Fethi kutlu olsun.

İstanbul’ un fethi kutlu olsun Onlar boğazı zincirleyecek kadar zekiyse Bizde gemileri karadan yürütecek kadar deliyiz.

Dünya şehirlerinin başşehri İstanbul’un Fethinin 572. Yılı kutlu olsun. Ne de güzel söylemiş şair “Ana gibi yar, İstanbul gibi diyar olmaz

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbul’un fethinin 572. Yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbul’un Fethi kutlu olsun.

İstanbul’un fethinin 572. Yılı kutlu olsun. Allah c.c. bu millete yeni Fatih Sultan Mehmet hanlar yetiştirmeyi nasip etsin inşallah…

İstanbul'un fethi mesajları 2025: İstanbul'un fethinin 572. yıldönümü kutlama sözleri, paylaşılacak en anlamlı mesajlar - 5. Resim

Milletimizin tarih sahnesindeki şahlanışının en önemli basamaklarından biri olan İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılı kutlu olsun.

Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bu topraklarda bayrağımızın dalgalanmasına, göklerde ezanımızın yankılanmasına vesile olan ecdadımızı saygı ve rahmetle yad ediyor, İstanbul’un fethinin 572. Yıldönümü kutlu olsun.

Adıyla şanıyla büyük olan İstanbul’un bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı ve Silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbul’un Fethini kutluyorum.

İstanbul’un fethinin mimarı, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmed’i, vatan uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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