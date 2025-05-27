İstanbul'un fethi SOLOTÜRK uçuşu ne zaman, saat kaçta? 29 Mayıs'ta uçacak

Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. İstanbul'un fethi 29 Mayıs SOLOTÜRK uçuşu saati ve yeri merak ediliyor. İstanbul'da uçaklar neden uçuyor araştırılıyor.

Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümünü kutlamak İstanbul semalarında unutulmaz bir gösteri sunmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL'UN FETHİ SOLOTÜRK UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Hava Kuvvetleri’nin elit gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul’un Fethi etkinlikleri kapsamında 27 Mayıs 2025 Salı günü iki ayrı uçuşla gökyüzünde olacak. İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ekip saat 15.00’te çevre tanıma uçuşu, saat 19.00’da ise prova uçuşu gerçekleştirecek.

Bu uçuşlar, 29 Mayıs’taki büyük gösteriye hazırlık amacıyla yapılıyor. SOLOTÜRK’ün bu uçuşları, hem teknik hazırlık hem de halka açık bir görsel şölenin provası olarak değerlendiriliyor.

29 MAYIS SOLOTÜRK UÇUŞU NEREDE, SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK’ün asıl gösteri uçuşu, İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü olan 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 19.00’da Yenikapı Meydanı’nda gerçekleşecek.

İstanbul Valiliği’nin duyurusuna göre, etkinlik halka açık olacak. İstanbullular SOLOTÜRK'ün gökyüzünde sergileyeceği akrobatik hareketleri izlemek için Yenikapı Meydanı’nda bir araya gelecek.

İSTANBUL'DA NEDEN UÇAKLAR UÇUYOR?

27 Mayıs Salı günü SOLOTÜRK gösteri uçuşları nedeniyle İstanbul'da uçaklar uçuyor. 29 Mayıs'taki İstanbul'un fethi etkinliklerine ön hazırlık olarak uçan uçaklar 15.00 ve 19.00'da iki ayrı uçuş gerçekleştirecek.