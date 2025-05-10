SOLOTÜRK'ten Malatya semalarında gururlandıran gösteri
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Malatya semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK'ün gösterisini çok sayıda vatandaş izledi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Malatya'da yapacağı gösteri uçuşu öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.
Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan SOLOTÜRK, İnönü Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri öncesi İnönü Üniversitesi Stadyumu üzerinde prova uçuşu yaptı.
SOLOTÜRK'TEN GURURLANDIRAN GÖSTERİ
Stadyum üzerinde akrobatik uçuş gerçekleştiren SOLOTÜRK'ü çok sayıda vatandaş izledi.
Vatandaşlar SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK, gösteri uçuşunu 12 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'de aynı noktadan gerçekleştirecek.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru