Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Babalar günü hediye fikirleri! Haziran'ın kaçında kutlanıyor?

Babalar günü hediye fikirleri! Haziran'ın kaçında kutlanıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Babalar günü hediye fikirleri! Haziran&#039;ın kaçında kutlanıyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Babalar Günü tarihi yaklaştı. Babalarını mutlu etmek isteyenler için hediye alışverişleri başladı. Kişiselleştirilmiş hediyelerden deneyim odaklı sürprizlere kadar bu özel günü unutulmaz kılacak fikirler araştırılıyor. Babalar Günü ne zaman, haziranın kaçında kutlanıyor merak ediliyor.

Babalar Günü ne zaman, haziranın kaçında kutlanıyor merak ediliyor. Babalarına sürpriz yapmak isteyenler için anlamlı, etkili, uygun fiyatlı babalar günü hediyeleri araştırılıyor. 

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, HAZİRANIN KAÇINDA KUTLANIYOR?

Babalar Günü, dünya genelinde birçok ülkede Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor. 2025 yılında bu tarih 15 Haziran Pazar gününe denk gelmekte.

Türkiye’de 1980’lerden beri kutlanan bu özel gün ilk olarak 1910 yılında ABD’nin Washington eyaletinde Sonora Smart Dodd tarafından başlatıldı.

Babalar günü hediye fikirleri! Haziran'ın kaçında kutlanıyor? - 1. Resim

BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

Babalar Günü’nde babanıza unutulmaz bir sürpriz yapmak için onun ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hediye seçebilirsiniz.

Klasik hediyeler arasında gömlek, kravat, cüzdan veya saat gibi zamansız seçenekler yer alırken, kişiselleştirilmiş hediyeler de büyük ilgi görüyor.

Babalar günü hediye fikirleri! Haziran'ın kaçında kutlanıyor? - 2. Resim

Uygun fiyatlı ve düşünülmüş hediyeler arasında isme özel bir kalem, aile fotoğraflarıyla hazırlanmış bir albüm ya da “En İyi Baba” yazılı bir kupa alınabilir.

Teknoloji meraklısı babalar için ise akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar veya telefon aksesuarları popüler seçenekler arasında.

Eğer babanız hobilerine düşkünse, balıkçılık malzemeleri, spor ekipmanları veya bahçe bakım setleri gibi özel hediyeler onu mutlu edebilir.

Ayrıca, maddi hediyeler yerine deneyim odaklı sürprizlerle de unutulmaz anılar oluşturabilirsiniz. Birlikte bir restoranda yemek, kısa bir doğa gezisi ya da kahve tadım etkinliği, babanızla geçireceğiniz kaliteli zamanı özel kılabilir.

Babalar günü hediye fikirleri! Haziran'ın kaçında kutlanıyor? - 3. Resim

BABALAR GÜNÜ'NDE YAPILACAK ETKİNLİKLER

Ailece piknik, doğa yürüyüşü veya akşam yemeği gibi etkinlikler Babalar Günü’nü unutulmaz kılabilir. Ayrıca, babanızla birlikte sevdiği bir filmi izlemek veya kahve tadım etkinliği düzenlemek, konser veya tiyatroya gitmek keyifli seçenekler arasında olabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Japonya'da başladı, Türkiye'yi de vurdu! Sessiz sedasız geliyor... Uzmanlar uyarıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aşure günü ne zaman? Paylaşma ve bereketin günü! - HaberlerAşure günü ne zaman? Paylaşma ve bereketin günü!Bugün Bursa hava durumu nasıl? 5 günlük hava tahmini - HaberlerBugün Bursa hava durumu nasıl? 5 günlük hava tahminiSurvivor 2. finalist kim oldu? 7 Haziran 2025 Survivor sonuçları - HaberlerSurvivor 2. finalist kim oldu? 7 Haziran 2025 Survivor sonuçlarıSED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? Haziran SED ödemeleri - HaberlerSED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? Haziran SED ödemeleriYarın okullar tatil mi? Son dakika okulların açık olma durumu! - HaberlerYarın okullar tatil mi? Son dakika okulların açık olma durumu!Portekiz-İspanya maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 belli oldu! Uluslar Ligi finali ne zaman hangi kanalda? - HaberlerPortekiz-İspanya maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 belli oldu! Uluslar Ligi finali ne zaman hangi kanalda?
Sonraki Haber Yükleniyor...