Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü tarihçesi

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Babalar Günü için geri sayım başladı. Her yıl haziranın üçüncü pazar günü kutlanan bu özel gün, 2025 yılında Kurban Bayramı’nın hemen ardından kutlanacak.

Babalar Günü, babalara duyulan minnettarlığın ve sevginin ifade edildiği anlamlı bir gün olarak kutlanıyor. Babasına hediye almak, mesaj göndermek veya vakit ayırmak isteyen binlerce kişi ‘‘Babalar Günü ne zaman?’’ sorusuna cevap arıyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, 2025 yılında 15 Haziran Pazar günü kutlanacak. Her yıl haziran ayının üçüncü pazar gününe denk gelen bu özel gün, bu kez Kurban Bayramı’nın hemen ertesine denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Babalar Günü’nün ortaya çıkışı, 1900’lü yılların başlarına dayanıyor. Amerikalı Sonora Smart Dodd, Amerikan İç Savaşı gazisi olan babasının altı çocuğunu tek başına büyütmesine duyduğu saygı nedeniyle onun doğum günü olan 5 Haziran’ın “Babalar Günü” olarak kutlanmasını teklif etti. Ancak hazırlıklar yetişmediği için kutlamalar 19 Haziran 1910 tarihinde Washington’un Spokane şehrinde gerçekleşti.

Bu ilk kutlamanın ardından ABD’de Babalar Günü’nün resmiyet kazanması zaman aldı. 1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazar gününün Babalar Günü olarak anılacağını ilan etti. Ancak resmi tatil haline gelmesi 1972 yılında Başkan Richard Nixon’ın kararıyla oldu. Böylece Babalar Günü, anneler gününe benzer şekilde takvimde kalıcı bir yer edindi.

BABALAR GÜNÜ TÜM DÜNYADA AYNI GÜN MÜ KUTLANIR?

Babalar Günü dünya genelinde farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanabiliyor. Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada gibi ülkelerde haziran ayının üçüncü pazarı Babalar Günü olarak belirlenmiş durumda olsa da bazı ülkeler bu özel günü kendilerine özgü tarihlerde anıyor.

Örneğin İtalya, İspanya ve Portekiz gibi Katolik ağırlıklı ülkelerde Babalar Günü, Aziz Joseph’in anıldığı 19 Mart’ta kutlanıyor. Tayland’da ise Babalar Günü, eski kral Bhumibol Adulyadej’in doğum günü olan 5 Aralık’ta kutlanıyor. Avustralya ve Yeni Zelanda’da ise Babalar Günü eylül ayının ilk pazar gününe denk geliyor.