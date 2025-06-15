15 Haziran 2025 Pazar günü bu sene dünyada Babalar Günü olarak kutlanıyor. Her yıl haziran ayının üçüncü pazarı kutlanan Babalar Günü ilk kutlandığı tarih, Türkiye'ye gelişi ve anlamlı Babalar Günü mesajları araştırılıyor.

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, 2025’te 15 Haziran Pazar günü milyonlarca insan tarafından coşkuyla karşılandı. Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı, Babalar Günü mesajları vatandaşların gündeminde yer alıyor.

BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Babal,ar Günü’nün kökeni 20. yüzyılın başında Amerika Birleşik Devletleri’ne dayanıyor. 1909 yılında, Washington eyaletinde yaşayan Sonora Smart Dodd, annesinin vefatından sonra beş kardeşini tek başına büyüten babası William Jackson Smart’ın fedakarlığını onurlandırmak istedi.

Anneler Günü’nün varlığından esinlenen Dodd, babalar için de benzer bir günün kutlanması gerektiğini savunarak ilk olarak babasının doğum günü olan 5 Haziran için önerdi. Ancak hazırlıklar nedeniyle ilk resmi kutlama 19 Haziran 1910’da Spokane, Washington’da gerçekleşti.

Yerel bir etkinlik olarak başladıktan dünyaya hızla yayıldı. 1966 yılında ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, Babalar Günü’nün her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanacağını resmi olarak ilan etti.

1972’de ise Başkan Richard Nixon, bu günü ulusal bir bayram olarak yasallaştırdı. Bugün, dünya genelinde 80’den fazla ülkede farklı tarihlerde kutlanan Babalar Günü, babaların ailedeki rolünü vurgulayan evrensel bir gelenek haline geldi.

BABALAR GÜNÜ TÜRKİYE'DE İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Türkiye’de Babalar Günü, 1980’li yıllarda Batı kültüründen etkilenerek kutlanmaya başladı. Anneler Günü’nün Türkiye’de yaygınlaşmasının ardından, Babalar Günü de özellikle büyük şehirlerde popülerlik kazandı.

Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan bu gün, 1980’lerin sonlarında medya, markalar ve sivil toplum kuruluşlarının kampanyalarıyla daha geniş kitlelere ulaştı. İlk kutlamalar, genellikle aile içinde sade hediyeler ve yemeklerle gerçekleşirken zamanla ticari bir boyut da kazandı.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2025

Her zorlukta omzumda elin, her sevinçte gözümde gülüşün var. İyi ki benim babamsın, Babalar Günün kutlu olsun canım babam...

Bir ömür senin gibi güçlü, sevgi dolu ve fedakar bir baba ile yürüdüğüm için şükrediyorum. Babalar Günün kutlu olsun...

Babam, yol gösterenim, kahramanım… Hayatı senin gibi biriyle öğrenmek büyük ayrıcalıktı. Babalar Günün kutlu olsun.

Küçükken süper kahramanlarım çizgi filmdeydi, büyüyünce fark ettim: Benim süper kahramanım hep yanımdaymış. Babalar Günün kutlu olsun.