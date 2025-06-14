AJet'ten Babalar Günü'ne özel indirimli bilet kampanyası! Biletler ne zaman satışa çıkıyor?

AJet, Babalar Günü'ne özel yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında yüzde 30 indirim fırsatı başlattığını duyurdu. Kampanyanın satış süresi ve tarihi merak konusu oldu. İşte tüm ayrıntılar...

AJet tarafından yapılan açıklamaya göre, 34 ülkede 59, yurt içinde 41 olmak üzere toplam 100 noktaya seferleri AJet, Babalar Günü'ne özel bir indirim fırsatı sunuyor.

AJet, yüzde 30 indirimli biletlerinin satışı ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? İndirimli biletler hangi tarihler arasında kullanılabilecek? İşte tüm detaylar...

AJET, YÜZDE 30 İNDİRİMLİ BİLETLERİNİN SATIŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ajet'in başlattığı yüzde 30 indirimli biletler, bugün saat 10.00'dan yarın saat 23.59'a kadar satışa sunulacaktır.

Biletler AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınacak ve Babalar Günü'ne özel indirimli biletler, 15 Eylül-15 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecektir.

AJET'İN YÜZDE 30 İNDİRİMLİ BİLETLERİ KAMPANYASININ DETAYLARI NELER?

AJet'in yüzde kampanyası ile 80 bin koltuk satışı yapılacağı belirtildi. Kampanyadan faydalanmak için, ödeme aşamasında "AJETBABA" indirim kodunun yazılması zorunludur.

İndirimli biletler için AJet'in mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli sayılacaktır.