'Bacaksız' karakterini oynayan oyuncu Tuncay Akça vefat etti! Akça’nın cenaze namazı ne zaman kılınacak?

Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" karakteriyle tanınan usta oyuncu Tuncay Akça, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Tuncay Akça’nın cenaze namazı ne zaman kılınacak?

Ünlü oyuncunun ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

TUNCAY AKÇA'NIN CENAZE NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Tuncay Akça'nın cenaze programı belli oldu. Cenaze namazı, bugün Şakirin Camii’nde kılınacak ve ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek. Akça'nın vefatı, Yeşilçam'ın değerli oyuncularından birinin daha aramızdan ayrılmasıyla sonuçlandı.

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu’da doğan Tuncay Akça, sinemaya olan tutkusu sayesinde genç yaşta Yeşilçam'a adım attı. 1970’lerin sonlarında Hababam Sınıfı serisinde oynadığı "Bacaksız" karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Akça, Türk sinemasında kalıcı bir iz bıraktı.

Oyunculuğunun yanı sıra siyasette de aktif bir rol oynayan Akça, 2004 yılında Ümraniye Belediye Meclis Üyeliği'ne aday oldu ve 2009 yılında Sancaktepe Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu. Hem sinemada hem de toplumsal alanda kendine yer edinen Tuncay Akça, Türk halkının hafızasında derin izler bıraktı.