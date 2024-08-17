Hababam Sınıfı'nda oynadığı rolle tanınan ünlü oyuncu vefat etti! Tuncay Akça kimdir?

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 60 yaşındaki Tuncay Akça, vefat etti. Hababam Sınıfı'nda sergilediği performansıyla sinema severlerin ilgisini kazanmıştı.

Ünlü "Hababam Sınıfı" filminde "Bacaksız" karakteriyle tanınan oyuncu Tuncay Akça'nın vefat ettiği bildirildi. Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu, sosyal medya üzerinden duyurdu.

60 YAŞINDA VEFAT ETTİ

60 yaşındaki Tuncay Akça, kalp krizi nedeniyle İstanbul'da vefat etti. Sinema dünyasında unutulmaz bir iz bırakan Akça'nın ölümü, sevenleri ve sinema camiası tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

Tuncay Akça, 16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu’da doğdu. Sinemaya olan ilgisi genç yaşlarda Yeşilçam'a adım atmasını sağladı ve 1970'lerin sonlarına doğru "Hababam Sınıfı" serisinde canlandırdığı "Bacaksız" karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazandı. Bu rol, Akça'nın sinema dünyasında kalıcı bir yer edinmesine ve Türkiye genelinde tanınmasına yol açtı.

Ancak Tuncay Akça’nın kariyeri sadece komedi ile sınırlı değildi. Yılmaz Güney'in yönettiği "Yol" filmindeki dramatik performansı, oyunculuk yeteneğini başka bir seviyeye taşıdı. Ayrıca, "Bizimkiler" dizisindeki Manav Adem rolüyle televizyon izleyicilerinin de takdirini topladı.

Sinemadaki başarısının yanı sıra, Akça'nın siyasette de aktif bir rol üstlendiği görülmektedir. 2004 yılında Ümraniye Belediye Meclis Üyeliği için ve 2009 yılında Sancaktepe Belediye Başkanlığı için aday oldu. Bu adımlar, onun sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda toplumsal sorunlara duyarlı bir figür olduğunu da ortaya koydu.