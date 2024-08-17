Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ı Tuncay Akça hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı'nın Bacaksız lakaplı oyuncusu Tuncay Akça vefat etti. Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Unutulmaz Hababam Sınıfı filminde rol alan Tuncay Akça, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 60 yaşındaki Akça'nın ölümü sevenlerini hüzne boğdu.

Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı. Usta oyuncu Tuncay Akça 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Mesajında ise “Hababam Sınıfının değerli oyuncusu Tuncay Akça’yı kaybettik. Ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

TUNCAY AKÇA'NIN ÖLÜM NEDENİ

Bizim Aile, Şalvar Davası, Bir Yudum Sevgi, Mavi Mavi, Milyarder ve daha birçok filmde rol alan Tuncay Akça’nın geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiği öğrenildi.

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

Hababam Sınıfı'nda Bacaksız lakaplı öğrenci rolünü üstlendi. Yol filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde Manav Adem'i canlandırdı.

2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday oldu.

Hababam Sınıfı'nda ceza alan öğrencilere yönelttiği "Ağabey siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" repliğiyle akıllara kazındı. 2004 yılında Hababam Sınıfı Merhaba'da da oynadı.