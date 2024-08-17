Aydemir Akbaş'ın cenaze programı belli oldu! Dikkat çeken ‘Galatarasay’ detayı...

Uzun süredir kanser tedavisi gören Yeşilçam oyuncusu Aydemir Akbaş, 88 yaşında vefat etti. Akbaş’ın nereye gömüleceği ve cenaze merasimi ile ilgili detaylar netleşti.

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş ile ilgili kötü haberi sanatçı dostu İbrahim Tatlıses, “45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda… Siz değerli sevenlerimden Aydoşuma dua bekliyorum. Saygılarımla” sözleriyle duyurmuştu.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Daha önce kolon, bağırsak ve gırtlak kanseriyle mücadele eden hastalığı yeniden nükseden Aydemir Akbaş, yoğun bakıma alındığı hastanede entübe edildi.

DÜN AKŞAM VEFAT ETTİ

Yeşilçam oyuncusuyla ilgili kötü haber ise dün akşam saatlerinde geldi. 88 yaşındaki Akbaş’ın vefat ettiği öğrenildi.

CENAZEDE ‘GALATASARAY’ DETAYI

Öte yandan Aydemir Akbaş’ın cenaze programı da belli oldu. Galatasaray Divan Kurulu üyesi Akbaş için önce Galatarasay Lisesi’nde anma töreni yapılacak, daha sonra ise Feriköy’de defnedilecek.

POLAT YAĞCI DUYURDU

Yapımcı Polat Yağcı, detayları sosyal medyada şöyle açıkladı:

“Türk sinemasının değerli oyuncusu Aydemir Akbaş’ı 18 Ağustos Pazar günü saat 11.00’de Galatasaray Lisesi’nde düzenlenecek olan anma töreni ile uğurluyoruz.

Cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedilecektir.”

GALATASARAY’DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray taraftarı olarak bilinen ve aynı zamanda Divan Kurulu üyesi olan oyuncu için sarı kırmızılı ekip bir taziye mesajı paylaştı. Mesajda, “Kulübümüzün 7201 sicil numaralı Divan Kurulu Üyesi Aydemir Akbaş’ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Galatasaraylı kimliğini her zaman ve her yerde vurgulayan Aydemir Akbaş, Türkiye’nin en eski spor yazarlarından biriydi. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz ifadeleri yer aldı.

VASİYETİ DE ORTAYA ÇIKTI

Ölmeden önceki röportajında Hürriyet’e konuşan isim, hastalığını öğrendiğinde hemen ameliyat olmak istediğini çünkü yaşamayı sevdiğini açıkladı. Akbaş “Ölümden çok korkuyorum. Umarım uykumda ölürüm” demişti.

Akbaş, söz konusu röportajında vasiyetini de açıkladı: "Öncelikle geride bıraktığım kedilerime iyi bakılsın. Bir de hayatım filme çekilmesin. Çünkü doğrusunu çekemezler..."