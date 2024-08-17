Oyuncu Tuncay Akça son yolculuğuna uğurlandı

Hababam Sınıfı'nın ‘Bacaksız’ lakaplı öğrencisi Tuncay Akça evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 60 yaşında vefat eden Akça son yolculuğuna uğurlandı.

Hababam Sınıfı filmindeki rolüyle akıllarda kazınan Tuncay Akça’dan acı haber geldi. Ünlü oyuncu geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

EŞİ HAREKETSİZ YATTIĞINI FARK ETTİ

Eşi sabah kalktığında Tuncay Akça‘nın yatakta hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

ÖLÜM NEDENİ: KALP KRİZİ

Akça'nın evine gelen sağlık ekipleri oyuncunun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Tuncay Akça'nın cenazesi ikindi namazını müteakip Üsküdar Şakir'in Camii'nde kılındı. Ardından ünlü oyuncu defnedildi.

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

Hababam Sınıfı'nda Bacaksız lakaplı öğrenci rolünü üstlendi. Yol filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde Manav Adem'i canlandırdı.

2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday oldu.

Hababam Sınıfı'nda ceza alan öğrencilere yönelttiği "Ağabey siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" repliğiyle akıllara kazındı. 2004 yılında Hababam Sınıfı Merhaba'da da oynadı.