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Bahar dizisi bugün yayınlanmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahar dizisi bugün yayınlanmayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

9 Nisan 2024 Salı akşamı normalde yeni bölümü yayınlanması beklenen Bahar dizisi bayram tatili sebebiyle özel bir bölümle ekrana gelecek. Bu durum izleyiciler arasında "Bahar yeni bölümü neden yok? Bahar bugün var mı?" sorularını beraberinde getirdi.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar bu hafta izleyicilerle buluşmayacak. Dizinin takipçileri Salı akşamlarını Bahar'ın heyecanıyla geçirmeye alışmıştı. Ancak bu hafta bayram tatili nedeniyle diziye ara verilmesi izleyicileri bir hayli üzdü. Yayın akışında Bahar'ın yeni bölümü yerine özel bölüm yayınlanacağı belirtildi.

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BAHAR NE ZAMAN YAYINLACAK?

Show TV'nin resmi yayın akışına göre Bahar'ın yeni bölümü 16 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek. İzleyiciler dizinin bu tarihi sabırsızlıkla bekliyor olacak.

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BAHAR BUGÜN VAR MI?

"Bahar" dizisi Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı oyuncuların performansıyla dikkat çekiyor. Medikal, komedi ve dram türündeki dizi izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Bahar'ın yeniden diriliş hikayesini anlatması ve karakterlerin etkileyici gelişimi diziyi benzersiz kılıyor.

Bahar dizisinin takipçileri bayram tatilinin ardından 16 Nisan'da ekran başına geçmeyi heyecanla bekliyor.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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